عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سعر التذكرة 40 جنيها.. سينما الشعب كامل العدد في القاهرة والمحافظات

صدى البلد

رفعت عدة مواقع تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس الخميس، لافتة كامل العدد، في عروض أفلام موسم عيد الفطر التي تقدمها الهيئة ضمن مشروع "سينما الشعب" بالقاهرة والمحافظات، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

 

واستمر الإقبال الغفير من الجمهور على سينما الشعب حيث تقدم الهيئة ثلاثة أفلام جديدة من أفلام موسم العيد في 18 موقعا ثقافيا تابعا لها في 16 محافظة عبر المشروع الذي يقدم الأفلام بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة العريش، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة شرم الشيخ، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، والمركز الثقافي بكفر الشيخ، وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءا من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل.

فرحة العيد .. ماريونيت وورش للأطفال في احتفالات قصور الثقافة بأهالينا والمحروسة

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

المسحورة.. رواية جديدة للكاتبة رشا سمير

العتاولة الحلقة الأخيرة.. نهاية عيسى الوزان وجزء جديد رمضان 2025

مفاجأة أربكت العالم.. هل تزوج الفراعنة من إخوتهم وأبنائهم؟

يعتقد البعض أنهم عاشوا لمئات السنين.. تعرف على متوسط أعمار المصريين القدماء|تفاصيل

رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح معرض تجربة شخصية 2 بالهناجر

سقطت على يد هولاكو.. 11 معلومة مجهولة عن قلعة حسن الصباح "آلموت"

حصاد قصور الثقافة في رمضان.. أكثر من 1300 فعالية متنوعة |تفاصيل

مفاجأة.. لماذا طالب خبير أثري شهير بتسجيل مقتنيات الكنائس والأديرة الأثرية؟

مشروع سينما الشعب 

 

مشروع سينما الشعب أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد في 16 محافظة، كما يشهد مسرح السامر بالعجوزة غدا الجمعة حفلا غنائيا بالمجان يحييه الفنان سامح يسري، ويتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، كما تقدم الهيئة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، بالإضافة إلى برنامج فني بعنوان "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وتنظم أيضا عددا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية في مختلف المحافظات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

بلومبيرج تكشف كيف ستنفذ إيران هجومها المحتمل على إسرائيل خلال 48 ساعة

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

موضوعات متعلقة

فرحة العيد .. ماريونيت وورش للأطفال في احتفالات قصور الثقافة بأهالينا والمحروسة

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

المسحورة.. رواية جديدة للكاتبة رشا سمير

العتاولة الحلقة الأخيرة.. نهاية عيسى الوزان وجزء جديد رمضان 2025

مفاجأة أربكت العالم.. هل تزوج الفراعنة من إخوتهم وأبنائهم؟

يعتقد البعض أنهم عاشوا لمئات السنين.. تعرف على متوسط أعمار المصريين القدماء|تفاصيل

رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح معرض تجربة شخصية 2 بالهناجر

سقطت على يد هولاكو.. 11 معلومة مجهولة عن قلعة حسن الصباح "آلموت"

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد أبو عبيدة متحدث حماس

إبراهيم نور الدين حكما لـ قمة الزمالك والاهلي

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

ازدياد كثافة الرحلات الجوية بمطار القاهرة في إجازة عيد الفطر

"بلد مذهلة".. مجلة بريطانية شهيرة تبرز مقومات مصر في سياحة اليخوت

جيش الاحتلال يسقط منشورات على رفح للبحث عن مكان الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك ماكريل سنجاري في البيت

نشرة المرأة والصحة.. سعر ساعة عمرو دياب في الجونة.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة

انتبه.. أسباب وجود الدم في البلغم

كارول سماحة تتعرض لانتقاد بسبب هذه الإطلالة| شاهد

فيديو

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ