فرحة العيد .. ماريونيت وورش للأطفال في احتفالات قصور الثقافة بأهالينا والمحروسة

شهدت مناطق أهالينا والمحروسة، فعاليات متنوعة للأطفال ببرنامج "فرحة العيد" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الفطر المبارك، بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة، ضمن المشروع الثقافي المقدم برعاية وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات ورشة رسم على الوجه، تصميم أقنعة بالفوم، ورشة أراجوز لمحاكاة السلوكيات الإيجابية، وأقيم حوار مع الأطفال عن "آداب العيد" أداره المحاضر محمد عبد الودود، بالإضافة إلى عروض أراجوز وعرائس ماريونيت وتنورة، كما أقيمت مسابقات ثقافية للأطفال.

ثقافة الطفل

وخلال الفعاليات تحدثت د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بالإسكان البديل مع الأطفال عن مظاهر العيد والعادات والتقاليد والموروثات الثقافية المتبعة لإدخال السرور على الأهل والأصدقاء، مشيرة أن المشروع الثقافي يحرص على مشاركة الأطفال في الاحتفال بالعيد وتعزيز القيم الإيجابية المميزة له والتأكيد عليها.

هذا وتستكمل الفعاليات غدا السبت ببرنامج يتضمن ورشا فنية وأخرى للحكي، وعروض وفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال وذلك بكل من حي الأسمرات وروضة السيدة زينب.

ويشار أن هيئة قصور الثقافة، أعدت برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد بسينما الشعب في 16 محافظة.

كما يشهد مسرح السامر بالعجوزة مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا، يحييه الفنان سامح يسري، ويتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، وتقدم الهيئة أيضا 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، إضافة إلى عدد من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية في مختلف المحافظات.