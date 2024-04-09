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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العتاولة الحلقة الأخيرة.. العتاولة تنتقم من عيسى الوزان وجزء جديد رمضان 2025

عيسى الوزان
عيسى الوزان

شهدت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة والتى ينتهى بها أسطورة عيسى الوزان بعد انتقام العتاولة منه

 

وبدأت الحلقة بكشف عيسى الوزان خيانة عائشة له ووضع سم له فى الطعام ليبدأ فى معاقبتها ويحاول قتلها إلا أنه لا يستطع بسبب حبه لها.
 

وقام عيسى الوزان بخطف شادية شقيقة العتاولة وانتقم منها بتأجير مجموعة من السيدات للاعتداء عليها ويكتشف العتاولة موقف عيسى ويقوموا بمطاردته بالسيارة.

وتبدأ المطاردة فى مشهد أكشن من مشاهد السقا الذي عود جمهوره عليها خلال أعماله السابقة وتسبب فى انقلاب سيارة عيسى الوزان دون أن يكشفوا حقيقة وفاته.

وأعلن بعدها المخرج أحمد خالد موسى عن وجود جزء جديد من المسلسل رمضان 2025 لاستكمال نجاحه.

 

 

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والتى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

 

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

 

مسلسل العتاولة عيسى الوزان السقا أحمد خالد موسى

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