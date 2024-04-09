سقطت على يد هولاكو.. 11 معلومة مجهولة عن قلعة حسن الصباح "آلموت"

عندما نسمع عن قلعة آلموت، يتبادر إلى أذهاننا بالتأكيد مسلسل “الحشاشين” الذي شاهده الملايين خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث أدى شخصية حسن الصباح الفنان كريم عبد العزيز.

تعتبر قلعة آلموت واحدة من أهم المواقع التاريخية في العالم، حيث تحتضن تاريخًا غنيًا بالأحداث التاريخية، إذ وتعود جذورها إلى القرون الوسطى. بنيت هذه القلعة كحصن استراتيجي للدفاع والسيطرة على المنطقة المحيطة بها.

11 معلومة عن قلعة حسن الصباح

1- تقع قلعة آلموت، التي تُعرف أيضاً باسم "عش النسر"، على قمة جبل شاه في منطقة رودبار شمال إيران، على ارتفاع 2163 مترًا فوق سطح البحر.

2- بُنيت القلعة في القرن التاسع الميلادي على يد الحسن بن علي الصباح، زعيم فرقة الحشاشين الإسماعيلية.

اتخذها الإسماعيليون مركزًا لهم لعدة قرون، وتحولت إلى رمز لقوتهم ونفوذهم في المنطقة.

3- اشتهرت القلعة بكونها حصنًا منيعًا، ساعدها موقعها الجبلي الوعر وتصميمها المعماري الفريد على الصمود في وجه العديد من الغزاة.

سقوط قلعة آلموت

4- سقطت قلعة آلموت في عام 1256 ميلادي على يد هولاكو خان، زعيم المغول، ويقال أن حصار القلعة قد استمر لمدة 10 سنوات، قبل أن يستسلم الحكام الإسماعيليون. وفي النهاية تم تدمير القلعة بشكل كبير بعد سقوطها، ولم يتبق منها سوى بعض الأطلال.

5- تتكون القلعة من عدة أقسام، أهمها: القلعة العليا، والقلعة السفلية، والمسجد، والحدائق، والمكتبة.

6- تتميز القلعة بتصميمها المعماري الفريد، الذي يمزج بين العناصر الفارسية والإسلامية.

7- تعد المكتبة من أهم معالم القلعة، حيث ضمت في الماضي مجموعة ضخمة من الكتب في مختلف العلوم والفلسفة.

قلعة حسن الصباح العليا

8- تُعد قلعة آلموت رمزًا هامًا في التاريخ الفارسي، حيث مثّلت مركزًا للثقافة والفكر الإسماعيلي لعدة قرون، فقد لعبت دورًا هامًا في الصراعات السياسية والدينية التي شهدتها المنطقة في ذلك الوقت.

9- تم بناء القلعة على مراحل خلال فترة طويلة، بدءًا من القرن التاسع الميلادي فقد بنى الحسن بن علي الصباح القلعة العليا، بينما بنى خلفاؤه القلعة السفلية وباقي الأجزاء، وقد استخدمت مواد البناء المحلية مثل الحجر والطين في بناء القلعة.

مكتبة قلعة آلموت

10- تميزت قلعة آلموت بحصانتها القوية التي جعلتها صعبة المنال على الغزاة، فقد ساعد على ذلك موقعها الجبلي الوعر، وتصميمها المعماري الفريد.

11- اشتهرت قلعة آلموت بمكتبتها الضخمة التي ضمت مجموعة واسعة من الكتب في مختلف العلوم والفلسفة. فقد ضمت المكتبة كتبًا في علم الفلك، والرياضيات، والطب، والفلسفة، والدين، والأدب، وقد ساعدت المكتبة على جعل قلعة آلموت مركزًا ثقافيًا هامًا في ذلك الوقت.