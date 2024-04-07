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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سألت عليكي.. صابر الرباعي يستعد لطرح أغنية جديدة

صابر الرباعي
صابر الرباعي

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن أحدث أغاني الفنان صابر الرباعي، المنتظر طرحها قريبا، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. 

وطرحت روتانا، برومو أغنية سألت عليكي لـ صابر الرباعي، عبر حسابها الرسمي بتطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام، وأعلنت عن طرحها قريبا عبر يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

 

أغاني صابر الرباعي الجديدة

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، من كلمات: واحد، وألحان: محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي: محمود الشاعري. 

كان الفنان صابر الرباعي، طرح في أول يوليو الماضي، أحدث أغانيه التي تحمل اسم اللي همك، على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية اللي همك لـ صابر الرباعي، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي محمد مصطفى.

صابر الرباعي الفنان صابر الرباعي سألت عليكي أغنية سألت عليكي أغاني صابر الرباعي

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