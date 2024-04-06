مفاجأة.. لماذا طالب خبير أثري باسترداد مخطوط التوراة السينائية؟

طالب عالم الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان باسترداد التوراة السينائية والتي تعد أقدم نسخة توراة فى العالم من المتحف البريطانى وجامعة ليبزج بألمانيا، وعودة العهدة النبوية من تركيا، إذ أشار إلى أنه قد طالب رسميًا باستردادهما منذ عام 2012.

توراة يونانية



وأوضح الدكتور ريحان أن مخطوط التوراة اليونانية المعروفة باسم كودكس سيناتيكوس هى نسخة خطية غير التامة من التوراة اليونانية، كتبها أسبيوس أسقف قيصرية عام 331م تنفيذًا لأمر الإمبراطور قسطنطين، ثم أهداها الإمبراطور جستنيان إلى دير طور سيناء حين بنائه للدير عام 560م، والذي تحول اسمه إلى دير سانت كاترين بعد العثور على رفات القديسة كاترين على أحد جبال سيناء والذى عرف باسمها.

واكتشف هذا المخطوط فبدير سانت كاترين تشيندروف (الروسي الجنسية وفي بعض المراجع الألماني الجنسية)، عند زيارته للدير عدة مرات آخرها عام 1859 أخذ أوراقًا عديدة من المخطوط إلى جامعة ليبزج بألمانيا، وقدم المخطوط إلى الإسكندر الثاني قيصر روسيا، وحفظت بمدينة سان بطرسبورج حيث أعيد نسخها وأرسلت نسخة إلى دير سانت كاترين، وفي عام 1933 باعتها الحكومة الروسية للمتحف البريطاني بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

وأشار الدكتور ريحان إلى أن تشيندروف جاء إلى دير سانت كاترين وطلب أن يستعير هذا المخطوط السينائي لحساب إمبراطور روسيا على أن يعيدها، وبالفعل استعارها بصك كتابي موجود بمتحف الدير إلا أنه لم يعد منها شيئًا للدير، وفي عام 1933 اشتراها المتحف البريطاني ولا تزال معروضة به حتى يومنا هذا.

قانون حماية المخطوطات



ويوجد خطاب تعهد من قنسطنطين تشيندروف بإعادة هذا المخطوط السينائي إلى دير طور سيناء بتاريخ 16، و28 سبتمبر 1859م معروض بقاعة العرض المتحفي داخل الدير، وكذلك قرار مجمع آباء دير طور سيناء المقدس بنفس التاريخ بشأن الإعارة المؤقتة للمخطوط السينائي بعد تقديم خطاب ضمان من أ. لوبانوف وخطاب تعهد من قنسطنطين تشيندروف بإعادة المخطوط.



وينوه الدكتور ريحان إلى أن هذا المخطوط خاضع للقانون رقم 8 لسنة 2009 الخاص بحماية المخطوطات، ونص المادة الأولى من هذا القانون: يعد مخطوطًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما دّون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه وكذلك كل أصل لكتاب لم يتم نشره أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طباعته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة (الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية) أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوي الشأن به".



مخطوط العهدة النبوية



وتابع: أما المخطوط الثانى فهو يعود للعهدة النبوية التى كتبت فى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بخط على بن أبى طالب رضى الله عنه طبقاً لتعاليم الإسلام السمحة، وقد أرسل الرسول الكريم رسلًا إلى المقوقس فى مصر، ومن الطبيعى أن مندوب النبى إلى مصر ياتى عن طريق سيناء حيث قابله الرهبان فى الطريق وطالبوا بعهد نبوى لحمايتهم وحماية مقدساتهم، وبالفعل جاء هذا العهد لأهل الكتاب عامة يؤمنهم فيه على أرواحهم وأموالهم وبيعهم (كنائسهم) يعرف بالعهدة النبوية محفوظة صورة منه بدير سانت كاترين بعد أن أخذ السلطان سليم الأول النسخة الأصلية عند فتحه لمصر 1517م وحملها إلى الأستانة وترك لرهبان الدير صورة معتمدة من هذا العهد مع ترجمتها للتركية، وبالتالى فإن النسخة الأصلية موجودة بتركيا وخرجت بشكل غير شرعى ويحق لمصر المطالبة باستردادها.

وثيقة نادرة



ويضيف ريحان أن هذه الوثيقة هى أول وثيقة تضع نظاما لحرية الإدارة الكنسية بكل أنواعها سواء فى الأسقفية أو الكاتدرائية أو المطرانية الخاصة بالأديرة أو حتى المتعبد داخل صومعته، وحددت ذلك بوضوح (لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا حبيس من صومعته) كما وضعت أسسا لحماية المقدسات المسيحية والمساعدة فى ترميمها بمنع التعدى على المقدسات المسيحية ولو تهدمت هذه المقدسات نتيجة عوامل أخرى يحظر على المسلم استخدام أحجارها فى بناء المساجد ومنازل المسلمين، مما يعنى تركها لإعادة استخدامها فى أعمال الترميم (ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم ولا يدخل شىء من بناء كنائسهم فى بناء مسجد ولا فى منازل المسلمين). وقد أشارت العهدة لسبب ذلك فى جملة أخرى (ويعاونون على مرمة بيعهم وصوامعهم ويكون ذلك معونة لهم على دينهم)، وهذا ما تقوم به وزارة السياحة والآثار حاليًا من ترميم الأديرة والكنائس والمعابد اليهودية شأنها شأن المساجد والآثار الإسلامية وكل آثار مصر منذ عصور ما قبل التاريخ، وبذلك وضعت أسس لمبادىء الترميم وهى استخدام نفس الأحجار المتساقطة ونفس الخامات والمواد