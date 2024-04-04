نشاط متنوع لقصور الثقافة بالغربية احتفالا بيوم اليتيم والتوعية بمرض التوحد

شهدت مواقع فرع ثقافة الغربية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وعقد قصر ثقافة المحلة محاضرة بعنوان "كفالة اليتيم"، تحدث خلاله الشيخ أشرف السماحي -إمام وخطيب بالأوقاف، عن أسس معاملة الطفل اليتيم كما أوصى الرسول الكريم، مشيرا إلى ضرورة رعايته ومعاملته برفق مراعاة لمشاعره.

مفهوم التوحد وأسبابه

واحتفالا باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، أعدت مكتبة دار الكتب بطنطا لقاء بعنوان "مرض التوحد عند الأطفال" تناولت خلاله د. عزة القزاز مدير الإعلام الصحي بمديرية الصحة، مفهوم التوحد وأسبابه، موضحة أساليب التعامل مع الطفل الذي يعاني من التوحد لمساعدته على العيش حياة آمنة كونه جزءا لا يتجزأ من المجتمع.

واستمرارا للأنشطة المقدمة احتفالا بشهر رمضان المبارك، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد بيت ثقافة السنطة ورشة فنية لتصميم لوحات معبرة بألوان مختلفة وذلك ضمن نشاط مرسم الطفل، فيما أقامت مكتبة محلة أبو علي الثقافية ورشة حكي تضمنت مناقشة مجموعة من القصص حول بعض القيم المجتمعية الصحيحة، للمؤلف سلامة محمد سلامة.