عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشاط متنوع لقصور الثقافة بالغربية احتفالا بيوم اليتيم والتوعية بمرض التوحد

صدى البلد

شهدت مواقع فرع ثقافة الغربية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وعقد قصر ثقافة المحلة محاضرة بعنوان "كفالة اليتيم"، تحدث خلاله الشيخ أشرف السماحي -إمام وخطيب بالأوقاف، عن أسس معاملة الطفل اليتيم كما أوصى الرسول الكريم، مشيرا إلى ضرورة رعايته ومعاملته برفق مراعاة لمشاعره.

المتحف الدولي للسيرة النبوية بالإيسيسكو يستقبل الزوار عقب إجازة عيد الفطر |تفاصيل

ثقافة كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمي للشعر وتواصل أنشطتها المتنوعة

بمناسبة تنصيب الرئيس السيسي| مدينة الفنون والثقافة قبلة جديدة للحياة الثقافية بمصر

المشاركون في صالون بيت السناري: الإعلام يعزز الدبلوماسية المصرية ويدافع عن الدولة

هل هلالك.. "الثقافة" تقدم حفلاتها مجانا خلال شهر رمضان| تفاصيل

كفر الشيخ .. حديقة صنعاء تشهد ختام الليالي الرمضانية

ثقافة الإسكندرية تواصل الليالي الرمضانية ببرج العرب

خبير آثار يكشف مفاجأة حول صلاة القيام عند المسلمين قديماً|تفاصيل

في رابع ليالي الحديقة الثقافية.. تنورة تراثية وإبداعات شعرية

خبير أثري لـ صدى البلد: كشف دهشور الأخير يرد على مزاعم إسرائيل|تفاصيل

مفهوم التوحد وأسبابه 

 

واحتفالا باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، أعدت مكتبة دار الكتب بطنطا لقاء بعنوان "مرض التوحد عند الأطفال" تناولت خلاله د. عزة القزاز مدير الإعلام الصحي بمديرية الصحة، مفهوم التوحد وأسبابه، موضحة أساليب التعامل مع الطفل الذي يعاني من التوحد لمساعدته على العيش حياة آمنة كونه جزءا لا يتجزأ من المجتمع.

واستمرارا للأنشطة المقدمة احتفالا بشهر رمضان المبارك، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد بيت ثقافة السنطة ورشة فنية لتصميم لوحات معبرة بألوان مختلفة وذلك ضمن نشاط مرسم الطفل، فيما أقامت مكتبة محلة أبو علي الثقافية ورشة حكي تضمنت مناقشة مجموعة من القصص حول بعض القيم المجتمعية الصحيحة، للمؤلف سلامة محمد سلامة.

ثقافة وزارة الثقافة قصور الثقافة المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

60 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة.. والبيض مفاجأة

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

المتحف الدولي للسيرة النبوية بالإيسيسكو يستقبل الزوار عقب إجازة عيد الفطر |تفاصيل

ثقافة كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمي للشعر وتواصل أنشطتها المتنوعة

بمناسبة تنصيب الرئيس السيسي| مدينة الفنون والثقافة قبلة جديدة للحياة الثقافية بمصر

المشاركون في صالون بيت السناري: الإعلام يعزز الدبلوماسية المصرية ويدافع عن الدولة

هل هلالك.. "الثقافة" تقدم حفلاتها مجانا خلال شهر رمضان| تفاصيل

كفر الشيخ .. حديقة صنعاء تشهد ختام الليالي الرمضانية

ثقافة الإسكندرية تواصل الليالي الرمضانية ببرج العرب

خبير آثار يكشف مفاجأة حول صلاة القيام عند المسلمين قديماً|تفاصيل

ترشيحاتنا

خفاش خلص على كولا .. الأم المكلومة تكشف تفاصيل جريمة رمضان

فرصتك الأخيرة .. موعد انتهاء مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج| الحق اشتري

الحبس 3 سنوات لمسئولين في إحدى شركات الاتصال لتسريب بيانات العملاء

الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"

من سهرة حمراء لجريمة قتل.. نص منطوق الحكم في قضية الجنرال اليمني

أحرار غزة: حماس تعترض شاحنات المساعدات القادمة من معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير اللى عارفينها.. أطعمة تعالج تساقط الشعر وتزيد قوته

ابهري ضيوفك .. طريقة عمل البسكويت المالح

هل هناك علاقة بين ارتفاع مستويات الكوليسترول بتساقط الشعر ؟

لم تترشح.. منظمة ملكة جمال الكون تُكذب السعودية رومي القحطاني

فيديو

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

هل تستمر الموجة الحارة في العيد ؟

ثورة داخل ليفربول.. مايكل إدواردز يهز عرش صلاح مع الريدز

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ