هل هلالك.. "الثقافة" تقدم حفلاتها مجانا خلال شهر رمضان| تفاصيل

شهدت الليلة الثامنة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، إقبالا جماهيريا كبيرا، أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

قدم أبناؤنا من أصحاب الهمم الموهوبين من فرقة رتيبة الحفنى برئاسة علا عبيد، بباقة من الأغانى الشهيرة، منها " رمضان جانا، رمضان في مصر حاجة تانية، أهلا رمضان، لأجل النبي"، إلى جانب عزف على الكمان واستعراض "مسك الختام"، تصميم حسين سامي، تدريب الاستعراض "ابراهيم عثمان وكريم شريف، تدريب الكورال بسمة بيومى فؤاد.

الحضور مجانا

كما شارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغالا فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان .