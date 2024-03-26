عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هل هلالك.. "الثقافة" تقدم حفلاتها مجانا خلال شهر رمضان| تفاصيل

صدى البلد

شهدت الليلة الثامنة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، إقبالا جماهيريا كبيرا، أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

قدم أبناؤنا من أصحاب الهمم الموهوبين من فرقة رتيبة الحفنى برئاسة علا عبيد، بباقة من الأغانى الشهيرة، منها " رمضان جانا، رمضان في مصر حاجة تانية، أهلا رمضان، لأجل النبي"، إلى جانب عزف على الكمان واستعراض "مسك الختام"، تصميم حسين سامي، تدريب الاستعراض "ابراهيم عثمان وكريم شريف، تدريب الكورال بسمة بيومى فؤاد.

خبير آثار يكشف مفاجأة حول صلاة القيام عند المسلمين قديماً|تفاصيل

في رابع ليالي الحديقة الثقافية.. تنورة تراثية وإبداعات شعرية

خبير أثري لـ صدى البلد: كشف دهشور الأخير يرد على مزاعم إسرائيل|تفاصيل

بحضور مجموعة كبيرة من المثقفين.. توقيع أعمال الكاتبة أسماء علاء الدين

الليلة في ثقافة روض الفرج.. عرض موسيقي لفرقة بورسعيد وورش ومسرحيات للأطفال

خبير آثار يكشف أسرارا جديدة عن مدينة شرم الشيخ|خاص

قافلة السعادة بحدائق أكتوبر.. عروض موسيقية وثقافية لـ«الإسكان البديل» في ليالي رمضان

الفنان على الألفي يحيى الليلة السابعة لـ«هل هلالك» .. غدا

"رادوبي الجميلة" على مسرح بورسعيد وقصور الثقافة تواصل الليالي الرمضانية ببورفؤاد

في ليالي رمضان بالمنصورة.. احتفاء بالروائي رضا البهات وأنشطة للموهوبين وعروض موسيقية

الحضور مجانا 

 

كما شارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغالا فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بخدعة من تريزيجيه.. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول في شباك كرواتيا

مفاجأة بشأن بديل إمام عاشور ..تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

موضوعات متعلقة

خبير آثار يكشف مفاجأة حول صلاة القيام عند المسلمين قديماً|تفاصيل

في رابع ليالي الحديقة الثقافية.. تنورة تراثية وإبداعات شعرية

خبير أثري لـ صدى البلد: كشف دهشور الأخير يرد على مزاعم إسرائيل|تفاصيل

بحضور مجموعة كبيرة من المثقفين.. توقيع أعمال الكاتبة أسماء علاء الدين

الليلة في ثقافة روض الفرج.. عرض موسيقي لفرقة بورسعيد وورش ومسرحيات للأطفال

خبير آثار يكشف أسرارا جديدة عن مدينة شرم الشيخ|خاص

قافلة السعادة بحدائق أكتوبر.. عروض موسيقية وثقافية لـ«الإسكان البديل» في ليالي رمضان

الفنان على الألفي يحيى الليلة السابعة لـ«هل هلالك» .. غدا

ترشيحاتنا

حماس: لم نحصل على تأكيد من القسام بشأن اغتـ يال مروان عيسى

بالدموع .. لقطة مؤثرة لـ حسام حسن في مباراة مصر وكرواتيا

الذهب يواصل التحرك في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الان

عقوبات رادعة لتحصيل مبالغ مالية غير قانونية بنشاط ممارسة انتظار السيارات

قيادي في حماس يعلق على إعلان الاحتلال اغتيال مروان عيسي بغزة

كرواتيا تتعادل سريعا بتسديدة صاروخية في شباك أبو جبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي السفرة.. طريقة عمل الأرز بالبريكا

طريقة عمل الشيش طاووق والسمبوسك بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو أثار الجدل بتحويل فاكهة شهيرة لكيس سكر | تفاصيل

أسرع حكم قضائي.. قرار عاجل بوقف الإعلان المثير للجدل.. هل يتم التنفيذ؟

فيديو

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ