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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

"رادوبي الجميلة" على مسرح بورسعيد وقصور الثقافة تواصل الليالي الرمضانية ببورفؤاد

صدى البلد

نظم فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالا بشهر رمضان في إطار خطة وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة بورسعيد العرض المسرحي "رادوبي الجميلة" لفرقة مسرح الطفل بالقصر ضمن عروض نوادي المسرح، وذلك في حضور جماهيري كبير.

تدور الأحداث حول "رادوبي" تلك الفتاة الصغيرة التي تعيش مع زوجة أبيها بعد وفاة والدتها، وتعامل بكل قسوة. وفي يوم الحفل الذي ينظمه الملك تقرر رادوبي الذهاب، ولكن يعترضها النسر أثناء سيرها ليأخذ الحذاء ويطير به بعيدا ليسقطه في يد ابن الملك الذي يقع في حبها، ويقرر البحث عن صاحبة هذا الحذاء، وبالفعل يصل إلى بيت رادوبي وتبلغه زوجة أبيها بأنها مجرد خادمة، وهنا تخرج رادوبي عن صمتها ويعرف أنها صاحبة الحذاء، فيأمر ابن الملك بسجن زوجة الأب وبناتها، فترفض "رادوبي" وتطلب السماح لهن رغم معاملتهن القاسية لها.

"رادوبي الجميلة" تأليف أحمد زحام، دراماتورج وإخراج إسلام الكفراوي، أشعار أحمد شلبي، ألحان محمد نصر، ونسمة عيسى، استعراضات محمد رمزي، ملابس وتصميم ديكور أسمى متولى، داليا ناصر.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وجاء بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرجين حمدي حسين، وأسامة عبد الرؤوف، مهندس الديكور نهاد السيد، والمخرج عمرو حمزة.

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احتفالات شهر رمضان 

 

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقدمة احتفالا بشهر رمضان المبارك بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي. شهد بيت ثقافة بورفؤاد حفلا فنيا استهلت فعالياته بفقرة لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني بقيادة المنشد محمد مهران، أعقبه باقة من الأغاني والأناشيد لفرقة كورال الأطفال بقيادة المايسترو هانى نصر الدين، وسط تفاعل كبير من الحضور.
كما شهد الحفل ورشة تصميم كروت تهنئة وهدايا بمناسبة عيد الأم باستخدام الفوم جليتر، إلى جانب فقرة رسم على الوجه، وذلك بحضور رئيس المدينة ولفيف من قيادات المحافظة والمثقفين.

واستمرارا للمحاضرات التوعية للفرع، أقام بيت ثقافة النصر ببورسعيد محاضرة "المشروعات الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية" بمدرسة الغرفة التجارية الثانوية، تحدثت خلالها إيمان جاد الكريم مدير عام المجلس القومى للسكان الأسبق وعضو المجلس القومى للمرأة، عن المشروعات القومية للدولة ودورها في تحسين المستوى المعيشي للأسر المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال الاهتمام بتمكين المرأة في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التصدى للعنف بأشكاله كافة، هذا إلى جانب تطوير الخدمات والتحول الرقمي، والتوعية الثقافية للتعامل مع الظواهر السلبية، لتوفير حياة آمنة للمواطنين.

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