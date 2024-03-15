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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في مهرجان سوتشي.. إقليم بنزا يكرم شباب الفراعنة

صدى البلد

في إطار فعاليات المهرجان العالمي للشباب في سوتشي تكرم الأقاليم الروسية الوفود الأجنبية المشاركة في الفعاليات، وقد اختار إقليم بنزا في وسط روسيا وتعداد سكانها 300 ألف نسمة مصر لتكريم شباب الفراعنة المشارك في الدورة ال 20 للمهرجان العالمي للشباب في سوتشي.
 

استقبل شريف جاد نائب رئيس الوفد المصري ود. حسن غزالي عضو الوفد إقليم بنزا برئاسة ارتيوم كولوبوف في ساحة المهرجان للقاء الثنائي بين الوفدين.
 

ورحب ارتيوم بالوفد المصري الكبير والمميز منذ وصوله الي سوتشي ووجه الدعوة لأعضاء الوفد المصري لزيارة إقليم بنزا، وتحدث عما يتميز به إقليم بنزا في مجالات الصناعة والثقافة والعلوم والفنون.
قام وفد إقليم بنزا بتقديم عرضا فنيا خصيصا للوفد المصري ضم رقصات شعبية، واغاني شعبية من الفلكلور الروسي بالزي الشعبي.
 

كما شارك الوفد المصري الأصدقاء من إقليم بنزا للاحتفاء بالثقافة الروسية من الأغاني والرقصات الشعبية الروسية.
ومن جانب مصر قدم الفنان محمد عزت فقرات غنائية على العود وشارك أيضا شباب إقليم بنزا الاحتفاء بالأغنية المصرية والثقافة المصرية.
 

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حضارة عريقة

 

ومن جانبه تحدث شريف جاد عن الوفد المصري المكون من 126 شاب من خيرة شباب مصر، إذ أشار للملامح التاريخية عن الحضارة المصرية ورحب بزيارة شباب إقليم بنزا لمصر للتعرف أكثر عن الحضارة المصرية العريقة.
 

وأكد عضو الوفد د. حسن غزالي في كلمته اننا جئنا الي سوتشي للتعرف على ثقافات الشعوب والانفتاح عليها بقلب مفتوح محب عاشق للثقافة، الحضارة المصرية مهد الثقافة، وتاريخها انطلق من مبدا التعددية الثقافية فقد عاشت في مصر حضارات مختلفة وثقافات مختلفة.
 

وأكد غزالي أن المصريين تعودوا دائما على الانفتاح على ثقافات العالم بحكم تاريخهم وبحكم موقعهم الجغرافي كانوا دائما منفتحين ولا زالوا على كافة الثقافات.
 

وفي ختام اللقاء تبادل الوفدين الهدايا التذكارية مؤكدين على الرغبة في التواصل وتبادل الزيارات بين إقليم بنزا ومصر.

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