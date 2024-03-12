عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد محمد عبلة.. كاتبة جنوب أفريقية تتنازل عن وسام جوته الألماني.. تفاصيل

صدى البلد

رفضت الكاتبة الجنوب أفريقية زوكيسوا وانر وسام جوته الألماني، بسبب تورط ألمانيا في انتهاكات حقوق الإنسان بفلسطين.

زوكيسوا وانر كاتبة أفريقية وُلدت في زامبيا وتعيش حاليًا في كينيا.


قامت الكاتبة زوكيسوا وانر بموقف جريء ومبدئي ضد الظلم، حيث أثارت انتباه الجميع مؤخرًا برفضها هذا التكريم الرفيع.

قالت: "أجد نفسي غير قادرة على الصمت أو الاحتفاظ بزخم رسمي من حكومة تتجاهل معاناة البشر".

بدلاً من أن تكون الأكثر صوتًا في إدانة إبادة جماعية أخرى بعد الهولوكوست، ظهرت ألمانيا بدلاً من ذلك كواحدة من أكبر مصدري الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لما ذكرته الكاتبة في بيانها.

وأضافت:"أتمنى أن تعترف الحكومة الألمانية، من خلال التأمل وقولها 'لا مرة أخرى'، بأنه يجب أن لا يحدث مرة أخرى لأي شخص".

منها حديقة الجنة.. 10 حكايات تاريخية مجهولة عن فرقة الحشاشين.. تعرف عليها

فعاليات توعوية وتثقيفية بالغربية تزامنا مع بدء شهر رمضان

خبير آثار يكشف مفاجأة: فانوس رمضان عادة فرعونية قديمة

في عددها الجديد.. "قطر الندى" تحتفي برمضان وعيد الأم

تعرف على سبب تنازل «محمد عبلة» عن أهم وسام تمنحه الحكومة الألمانية|خاص

الفلكلور الواحاتي في أولى فعاليات قافلة قصور الثقافة بالداخلة

"لعبة النهاية" و"الكونترباص" في ختام نوادي المسرح الإقليمي بالدقهلية

فرع ثقافة جنوب سيناء يشارك في احتفالات المحافظة بذكرى عودة طابا

استخدمت قديما كمخازن|الشونة: شاهد على جدة التاريخية

مؤسسة فاروق حسني تنشر تسجيلا مصورا لحفل جوائز الفنون

وسام جوته 

 

في عام 2020، حصلت وانر على ميدالية غوته، وهي وسام رسمي من جمهورية ألمانيا الاتحادية يمنحه معهد غوته، الذي يكرم الأفراد "الذين قدموا خدمات متميزة في مجال تبادل الثقافة الدولية وتعليم اللغة الألمانية".

وفي حديثها لشبكة TRT World حول قرارها بتسليم الجائزة، الذي أرجعته لأسباب ثقافية وسياسية، سألت وانر: "ماذا يعني أن تكون فنانًا إذا كان المرء لا يستطيع أن يعكس المجتمع وينتقده ويشجعه.

قرار وانر برفض الجائزة يعكس موقفها القوي ضد الظلم واحتجاجها على تورط ألمانيا في انتهاكات حقوق الإنسان وهذا الموقف يعكس رؤيتها للفن ودور الفنان في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية والتعبير عن الانتقادات والمشاعر بحرية.

 

محمد عبلة يتنازل عن وسام جوته

 

ومنذ أيام قرر الفنان التشكيلي المصري محمد عبلة رد وسام جوته  الذي حصل عليه عام 2022، بسب موقف الحكومة الألمانية من الإبادة الجماعية التي تحدث للشعب الفلسطيني داخل غزة. 

وسام جوته فلسطين الحكومة الألمانية غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

موضوعات متعلقة

منها حديقة الجنة.. 10 حكايات تاريخية مجهولة عن فرقة الحشاشين.. تعرف عليها

فعاليات توعوية وتثقيفية بالغربية تزامنا مع بدء شهر رمضان

خبير آثار يكشف مفاجأة: فانوس رمضان عادة فرعونية قديمة

في عددها الجديد.. "قطر الندى" تحتفي برمضان وعيد الأم

تعرف على سبب تنازل «محمد عبلة» عن أهم وسام تمنحه الحكومة الألمانية|خاص

الفلكلور الواحاتي في أولى فعاليات قافلة قصور الثقافة بالداخلة

"لعبة النهاية" و"الكونترباص" في ختام نوادي المسرح الإقليمي بالدقهلية

فرع ثقافة جنوب سيناء يشارك في احتفالات المحافظة بذكرى عودة طابا

ترشيحاتنا

السيسي يهنئ بشار الأسد بحلول شهر رمضان

اللص طفل.. إحباط محاولة سرقة الحكم إبراهيم نور الدين في القليوبية

تعديلات مرورية مرتقبة.. ماذا ينتظر سائقي التوك توك في مصر؟

تصدر التريند بعد إذاعة الحلقة الأولى.. مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والإعادة

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. سعر انتقال محمد صلاح للدوري السعودي.. وآخر تطورات الوضع في غزة

بشرة خير.. الأهلي يلعب الإياب على ملعبه حتى المباراة النهائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن إصابة أحمد رفعت بعد نقله للعناية المركزة.. فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان

احتجاجات واسعة في هولندا لزيارة الرئيس الإسرائيلي متحفًا للهولوكوست

نسرين طافش تستعرض أناقتها بالزي الفلسطيني.. شاهد

الكحة الشديدة.. انتبه من الصيام في هذه الحالة

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ