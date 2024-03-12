بعد محمد عبلة.. كاتبة جنوب أفريقية تتنازل عن وسام جوته الألماني.. تفاصيل

رفضت الكاتبة الجنوب أفريقية زوكيسوا وانر وسام جوته الألماني، بسبب تورط ألمانيا في انتهاكات حقوق الإنسان بفلسطين.

زوكيسوا وانر كاتبة أفريقية وُلدت في زامبيا وتعيش حاليًا في كينيا.



قامت الكاتبة زوكيسوا وانر بموقف جريء ومبدئي ضد الظلم، حيث أثارت انتباه الجميع مؤخرًا برفضها هذا التكريم الرفيع.

قالت: "أجد نفسي غير قادرة على الصمت أو الاحتفاظ بزخم رسمي من حكومة تتجاهل معاناة البشر".

بدلاً من أن تكون الأكثر صوتًا في إدانة إبادة جماعية أخرى بعد الهولوكوست، ظهرت ألمانيا بدلاً من ذلك كواحدة من أكبر مصدري الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لما ذكرته الكاتبة في بيانها.

وأضافت:"أتمنى أن تعترف الحكومة الألمانية، من خلال التأمل وقولها 'لا مرة أخرى'، بأنه يجب أن لا يحدث مرة أخرى لأي شخص".

وسام جوته

في عام 2020، حصلت وانر على ميدالية غوته، وهي وسام رسمي من جمهورية ألمانيا الاتحادية يمنحه معهد غوته، الذي يكرم الأفراد "الذين قدموا خدمات متميزة في مجال تبادل الثقافة الدولية وتعليم اللغة الألمانية".

وفي حديثها لشبكة TRT World حول قرارها بتسليم الجائزة، الذي أرجعته لأسباب ثقافية وسياسية، سألت وانر: "ماذا يعني أن تكون فنانًا إذا كان المرء لا يستطيع أن يعكس المجتمع وينتقده ويشجعه.

قرار وانر برفض الجائزة يعكس موقفها القوي ضد الظلم واحتجاجها على تورط ألمانيا في انتهاكات حقوق الإنسان وهذا الموقف يعكس رؤيتها للفن ودور الفنان في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية والتعبير عن الانتقادات والمشاعر بحرية.

محمد عبلة يتنازل عن وسام جوته

ومنذ أيام قرر الفنان التشكيلي المصري محمد عبلة رد وسام جوته الذي حصل عليه عام 2022، بسب موقف الحكومة الألمانية من الإبادة الجماعية التي تحدث للشعب الفلسطيني داخل غزة.