فعاليات توعوية وتثقيفية بالغربية تزامنا مع بدء شهر رمضان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عددا من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بمحافظة الغربية، وذلك وفق البرنامج الثقافي المعد من وزارة الثقافة، وتزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك.

ضمت الفعاليات محاضرة تثقيفية بعنوان "نحو صيام صحي"، أقيمت ببيت ثقافة الفريق الشاذلي بمدينة بسيون، وتحدثت خلالها منى هديب، مسئول التثقيف الصحي بالغربية، موضحة أن التنوع بين العناصر الغذائية هو أمر في غاية الأهمية خلال شهر رمضان، وحذرت من تناول كميات كبيرة من السكريات بعد الإفطار مباشرة، وأشارت إلى أنه من الهام توزيع شرب المياه من المغرب وحتى قبل الفجر وعدم الإكثار من شرب السوائل دفعة واحدة قبل الإمساك عن تناول الطعام.

أشكال متنوعة

وواصل فرع ثقافة الغربية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث أكد الأديب محمد المطارقي خلال كلمته بمحاضرة قصر ثقافة غزل المحلة بأن المرأة هي قاسم مشترك في نهضة المجتمعات وكان لها التأثير الإيجابي في الكثير من المناسبات الوطنية في مصر وفي العالم بأسره، فيما شارك العديد من أطفال الغربية في فعاليات ورشة فنية أقيمت بببيت ثقافة كفر الزيات لعمل وتصميم أشكال متنوعة من فانوس رمضان.

واختتمت فعاليات قصور الثقافة بالغربية خلال اليوم الأول من شهر رمضان بعقد ورشتين حكي للأطفال بمكتبة محلة أبو علي الثقافية، وبمكتبة العامرية الثقافية، بجانب محاضرة توعوية عن إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي أقيمت ببيت ثقافة أبو صير.