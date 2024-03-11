عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عددها الجديد.. "قطر الندى" تحتفي برمضان وعيد الأم

صدى البلد

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من مجلة قطر الندى، ويضم العدد رقم 719 الصادر في مارس 2024، باقة منوعة من السيناريوهات والقصص والأشعار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقد جاءت افتتاحية العدد بقلم الكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير المجلة بعنوان "جدول رمضان"، وتتناول كيفية الموازنة بين الحرص على العبادات وكذلك المذاكرة وخاصة أن رمضان يأتي هذا العام أثناء الفصل الدراسي الثاني، والقصة من رسوم الفنانة "نسرين بهاء"، كما جاء غلاف العدد عن طقوس الاحتفال بالشهر الفضيل مثل مدفع رمضان والفوانيس، وهو من رسوم الفنانة "د. إيمان فكري".

وفي هذا العدد تحتفي مجلة قطر الندى بعيد الأم، كما تقدم مجموعة من إبداعات الأطفال الموهوبين بجانب الأبواب والسيناريوهات المصورة والقصص والأشعار التي أبدعها نخبة من الكتاب والفنانين المبدعين.

كما تقدم المجلة تغطية خاصة للورشة التفاعلية الإبداعية التي أقامتها هيئة تحرير المجلة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، وتنشر على صفحات العدد نتاج هذه الورشة من رسوم الأطفال.

وقد احتوى العدد على سيناريو مصور بعنوان "معاني الأمومة" ويتناول المعاني المرتبطة بالأمومة مثل الحنان والتضحية وغيرها عند مختلف الكائنات، أما سيناريو حكايات فروحة فيقدم في هذه الحلقة مغامرة شيقة بعنوان "مغامرة في البحر" تقوم بها النعامة فروحة مع أصدقائها، وعن الروح الرياضية تقدم المجلة سيناريو "كأس الخسارة" وهو يتناول آداب التشجيع والتمسك بالروح الرياضية، ويوضح للأطفال أن التنافس يجب أن يكون بشرف، والفوز الحقيقي هو الحرص على مشاعر الأصدقاء.

"لعبة النهاية" و"الكونترباص" في ختام نوادي المسرح الإقليمي بالدقهلية

فرع ثقافة جنوب سيناء يشارك في احتفالات المحافظة بذكرى عودة طابا

استخدمت قديما كمخازن|الشونة: شاهد على جدة التاريخية

مؤسسة فاروق حسني تنشر تسجيلا مصورا لحفل جوائز الفنون

د. ضياء زهران يكشف لـ«صدى البلد» موعد مؤتمر اتحاد الأثريين المصريين الثالث

10 معلومات عنها| لعنة الفراعنة.. حقيقة أم خرافة؟

بعد عام من إعلان إفلاسه.. أرملة «ستيف جوبز»تنقذ معهد سان فرانسيسكو للفنون|تفاصيل

"حرب الخداع" يختتم عروض نوادي المسرح بالغربية

قصور الثقافة تختتم قافلة قرية سيدي عقبة بالمحمودية

إقبال كبير.. ورش متنوعة في ثالث أيام مبادرة "أنت الحياة" بالأقصر

تصورات خاطئة


وفي العدد تتناول المجلة موضوعًا مهمًا، عن غسيل المخ لتكوين أفكار مغلوطة، وخاصة أن البعض يتربص بأطفال مصر ليمرر لهم أفكارًا هدامة، ولذا حرصت أسرة تحرير المجلة على تقديم قصة "تصورات خاطئة" وتتناول القصة كيفية التفكير ومراجعة كل الأفكار التي تمر على الطفل، وتعرفه كيفية اتخاذ القرار السليم والتصدي لمثل هذه الأفكار الهدامة.  

كما قدمت المجلة مجموعة منوعة من الأشعار مثل: قصيدة "أمي يا نبع الخير" وقصيدة "أول ما يظهر بعطوره" عن شهر رمضان الكريم، وقصيدة "عصفور في غزة" وقصيدة "ست الحبايب".

وفي باب "أنا موهوب" تحاور المجلة الطفل ناصر ياسر الذي اخترع جهازا للتحكم في المزلقان أوتوماتيكيًا، كما تستكمل المجلة نشر باب "محافظات مصر" الذي يلقي الضوء على كل محافظة وأشهر مبدعيها والخصائص الثقافية المميزة لكل محافظة شعرًا، وفي هذه الحلقة نلتقي بمحافظة دمياط، التي تمثل صرحًا اقتصاديًا في مجال صناعة الأثاث والصيد وغيرها.

وتستمر المجلة في نشر أبواب "مغامرات الأستيكة تيكا" و"عالم عجيب جدًا" و"أطفال ملهمون" و"جبتو" و"بريد الأصدقاء"، وغيرها من الأبواب المنوعة.  

وجدير بالذكر أن هيئة تحرير مجلة قطر الندى، تضم الكاتب الطاهر شرقاوي مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

شجرة العليقة.. رمز تجلي الله وتكليف سيدنا موسى في طور سيناء

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

دعاء استقبال شهر رمضان.. جمع أكبر قدر من الحسنات

دعاء أول ليلة في رمضان.. كلمات تجبر بخاطرك وترزقك من حيث لا تحتسب

موضوعات متعلقة

"لعبة النهاية" و"الكونترباص" في ختام نوادي المسرح الإقليمي بالدقهلية

فرع ثقافة جنوب سيناء يشارك في احتفالات المحافظة بذكرى عودة طابا

استخدمت قديما كمخازن|الشونة: شاهد على جدة التاريخية

مؤسسة فاروق حسني تنشر تسجيلا مصورا لحفل جوائز الفنون

د. ضياء زهران يكشف لـ«صدى البلد» موعد مؤتمر اتحاد الأثريين المصريين الثالث

10 معلومات عنها| لعنة الفراعنة.. حقيقة أم خرافة؟

بعد عام من إعلان إفلاسه.. أرملة «ستيف جوبز»تنقذ معهد سان فرانسيسكو للفنون|تفاصيل

"حرب الخداع" يختتم عروض نوادي المسرح بالغربية

ترشيحاتنا

مدبولي يصلي في "الوادي المقدس طوى".. هنا تجلى الله تعالى لسيدنا موسى

البيت الأبيض يهنئ مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية بحلول شهر رمضان

الذكاء الاصطناعي يسيطر على قطاع الأعمال في أوروبا.. ما القصة؟

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم

مرسيدس GLC 300 موديل 2024 "حالة الزيرو" .. بهذا السعر

عبادة عظيمة في وقت السحر خلال رمضان.. أعظم من القيام وقراءة القرآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيجي والسلطان.. أشهر افتكاسات حلويات رمضان 2024| هتجرب إيه؟

كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

نيو لوك.. رضوى الشربيني تتألق بالقفطان في أولى ليالي رمضان

شريف رواش يجسد شخصية جايا ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ