إقبال كبير.. ورش متنوعة في ثالث أيام مبادرة "أنت الحياة" بالأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، لليوم الثالث على التوالي بقرية الرزيقات بحري بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ضمن الأنشطة المكثفة لوزارة الثقافة والمنفذة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

بدأت الفعاليات بمحاضرة لطلاب مدرسة الرزيقات الإعدادية المشتركة، بعنوان "دور مبادرة حياة كريمة في التعليم" أوضح خلالها سيد صدقي أهداف المبادرة والفئات المستهدفة منها، وكذلك دورها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

أعقب ذلك لقاء لمناقشة أعمال الشاعر علي حسان، منها قصيدة وطنية بعنوان "من الأقصى" حازت على إعجاب الحضور.

واستمرارا للأنشطة المقامة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، شهدت القافلة مجموعة من الورش الفنية منها ورشة لتعليم أساسيات الرسم، وأخرى لعمل تصميمات متنوعة بالفوم جليتر، إلى جانب فقرة رسم على الوجه، فيما استمر توافد الرواد على معرض الكتاب الخاص بإصدارات الهيئة.

اختتمت الفعاليات المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، مع عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية تضمن باقة من الأغاني الطربية منها بهية، لولا الملامة، ليالي، أنا كل ما أقول التوبة، وغيرها.

من المقرر أن تستمر القافلة حتى 6 مارس الحالي، وذلك في سياق البرنامج الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بشكل دوري للنهوض بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بمختلف المحافظات.