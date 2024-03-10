مؤسسة فاروق حسني تنشر تسجيلا مصورا لحفل جوائز الفنون

نشرت مؤسسة فاروق حسني، تسجيلا مصورا لحفل توزيع جوائز الفنون، الدورة الخامسة، وافتتاح المعرض الجماعي للشباب، والذي قدمته الإعلامية "جاسمين طه زكي".

وتضمن التسجيل، كلمة الفنان فاروق حسني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وتصريحات مختصرة لكل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتور مصطفى الفقي، والأديب محمد سلماوي، بالإضافة إلى كلمة الكاتبة سناء البيسي المكرمة بجائزة الاستحقاق الكبرى لهذه الدورة.

وقال فاروق حسني في التسجيل المصور، إن هذا الاحتفال الذي كنت أنتظره يوما بعد يوم، أنت تُحيونَهُ، وأنتم نجومه اللامعون.

ومن جهتها، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في كلمتها، إن “الوزير فاروق حسني، أستاذنا كلنا، وتأثيره واضح على الشباب إلى الآن، وروحه الشابة والجميلة ما زالت تشعر بالشباب الذين لم يجدوا مؤسسة تحتضن إبداعهم إلا مؤسسة فاروق حسني”.

مؤسسة راسخة

أشاد المهندس نجيب ساويرس نائب رئيس مجلس الأمناء بعدد الأعمال المقدمة للتنافس على الجائزة قائلا إن الأعداد تزيد كل عام وبعضها ذات مستوى عالمي خاصة أعمال الشباب المقدمة للتنافس على جائزة العمارة واصفا إياها بالمبهر.

وقالت الكاتبة الكبيرة سناء البيسي في تعليقها على حصولها على جائزة الاستحقاق الكبرى أنها سعيدة للغاية بهذه الجائزة لأنها شعرت بأن هناك من شعر برحلتها الصحفية وما لاقته فيها من تعب.

وأضافت إن أجمل ما في الجائزة، أنها تحمل اسم فاروق حسني، وكوني أحمل جائزة باسمه؛ فإن هذا أمر يسعدني.

فيما قال الكاتب الكبير محمد سلماوي، أمين عام جائزة الاستحقاق، إن هذه الدورة تثبت أن مؤسسة فاروق حسني للفنون، مؤسسة راسخة ومستمرة، وكل سنة الأعداد تتزايد.

وأبدى الكاتب مصطفى الفقي عضو مجلس الأمناء، سعادته بهذا الحفل الثقافي السنوي الذي تقيمه مؤسسة فاروق حسني، مشيرا إلى أنها مؤسسة ثقافية وفنية وفكرية تستحق الاحترام في كل المجالات.

ويبرز الفيديو، مدى سعادة الشباب المشارك في هذه الدورة، سواء الذي عرضوا أعمالهم في صالات العرض المخصصة، أو الذين حصلوا على الجوائز ونالوا التكريم.

كما أبرز الفيديو، تفاعل الحضور مع فقرات الحفل المختلفة ومشاهدة الأعمال المعروضة.