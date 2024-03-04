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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خبير آثار يكشف مفاجأة حول تابوت بنها المكتشف حديثا| تفاصيل

خلال استخراج تابوت
خلال استخراج تابوت بنها الأثري

أعلنت أمس وزارة الآثار عن أعمال نقل تابوت بنها الحجري، الذي تم العثور عليه أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي تمت بموقع الأرض التي تم تخصيصها لبناء مستشفى جامعة بنها التخصصي بمحافظة القليوبية، إلى منطقة آثار القليوبية، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال الصيانة والترميم الشامل له. 

 
التابوت مصنوع من حجر الكوارتزيت، ويعود إلى عصر الملك بسماتيك الأول، ويبلغ وزنه بالغطاء حوالي ٦٢ طن، ويخص المشرف على الكتبة في عهد ملك بسماتيك الأول من عصر الأسرة السادسة والعشرين، حيث يوجد نقش بالحفر الغائر أسفل غطاء التابوت يصور خرطوش الملك بسماتيك الأول طبقًا لما جاء فى تصريح الوزارة. 

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مقبرة بنها الجنائزية 

 

الدكتور عبد الرحيم ريحان صرّح لـ صدى البلد قائلًا: من الواضح أن الموقع مقبرة جنائزية تتبع الملك بسماتيك ومسقط رأسه صان الحجر سايس، وهو نفسه من عثرعلي تمثاله الكبير بالمطرية عام 2017، وتساءل قائلًا: هل كانت الأرض المكتشف بها التابوت ملك للآثار وتم إخراجها أى اعتراف الآثار بأنها لا تخضع لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته ويتم تسليمها إلى جهة ما شخصية أو اعتبارية  كما حدث في فى أرض المطرية التي وجد بها أكبر تمثال لبسماتيك؟

 

استمرار أعمال الحفائر

 

وأضاف ريحان: كان من الأولى أن تستمر أعمال حفائر بالموقع حتى يتم التأكد من خلوها من الآثار وبعدها يتم تقرير أمرها ولكن الآثار وقتها فضلت الحل الأسهل وهو إخراج الآثار، علاوة على ترك  التمثال وقتها والتى  عثرت عليه بعثة الآثار المصرية - الألمانية المشتركة، 7 أيام دون حراسة  ليلهو عليه الأطفال في منطقة المطرية.

 


ويوضح الدكتور ريحان أن بسماتيك الأول كان أول ملوك الأسرة السادسة والعشرين، وقد وحد مصر في العام الثامن من حكمه، عندما أرسل أسطولًا قويًا عام 656 قبل الميلاد إلى طيبة، وأجبر «ملكة مصر» على اتخاذ ابنته نيتوكريس وريثة لها.


وقد بدأت الأسرة 26 بالملك بسماتيك الأول، ابن الملك نيكاو، وانتهت بالملك بسماتيك الثالث، وفي عهد بسماتيك الأول، أصبحت البلاد مستقلة تمامًا، بعد أن كانت من قبل تحت نير الحكم الأشوري، وتخلصت مصر من الأشوريين والكوشيين، ونهض بالبلاد نهضة كانت مضرب الأمثال في تاريخ مصر.

تابوت بنها مستشفى جامعة بنها التخصصي منطقة آثار القليوبية الملك بسماتيك الأول تابوت بنها الحجري تابوت

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