تهدف لنبذ العنف.. «بساطة وبطاطا» قناة مصرية جديدة تغير الفكر النمطي للأطفال

مع انتشار الكثير من القنوات العربية المخصصة للأطفال على موقع يوتيوب وغياب المحتوى الذي ينقل شكل وطبيعة الاسرة المصرية، جاءت فكرة إنشاء قناة "بساطة وبطاطا" لتقدم أول محتوى ترفيهي وتعليمي مخصص للاطفال باللهجة المصرية.



تقدم قناة "بساطة وبطاطا" مقاطع فيديو موسيقية تستهدف الأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات ويتم تضمين رسائل تهدف إلى تغيير الفكر النمطي للمحتوى المخصص للأطفال المنتشر على الانترنت من خلال التركيز على عدة قضايا مثل المساواة بين الجنسين، تضمين كل فئات المجتمع ما بين الفقير والغني، ذوي الاحتياجات الخاصة، المرضى، الأعراق المختلفة و جميع الأشكال من كل جهات المجتمع المصري.



اعتمدت قناة "بساطة وبطاطا" في المحتوى الذي تقدمه على أغاني ممتعة بتصميم رسوم متحركة بألوان وأشكال جذابة للأطفال ومناقشة الكثير من الموضوعات مثل عدم تصدير صورة وأن تكون الأم فقط المسؤولة عن كل شيء داخل المنزل بل يقوم الأب بدوره في العمل داخل المنزل وايضا الاهم انه يقوم بدوره في تربيه الابناء ورعايتهم وقضاء الوقت معهم.

يرى مؤسسي قناة "بساطة وبطاطا" ريم وائل واحمد حجاب،إن فكرة إنشاء قناة تحمل الهوية المصرية جاءت لهم بعدما شاهدوا محتوى لقنوات كثيرة عربية وأجنبية لا تشبه ثقافة المجتمع المصري ولا لهجته، لذلك كان عليهم التفكير في خلق محتوى مختلف يعبر عن تصورهم لمجتمع يعظم قيم العدالة والخير والحفاظ على البيئة ونبذ التنمر بكل أشكاله في منتج جذاب للأطفال من كلمات وصور ومقاطع فيديو.



وقالت ريم وائل:" بساطة وبطاطا قناة أغاني مرحة وتعليمية بدأت من بيت بسيط، تستوعب احتياجات أطفالنا وتوفر لهم تجربة مُمتعة وايجابية تناسب أعمارهم، لكن اردنا ايضًا تقديم صورة مختلف للمراة عن الصورة المنتشرة وعرض نماذج مختلفة للفتيات والفتيان وأمثلة لنساء قويات قادرات على تحقيق أهدافهن في الحياة والنمو والازدهار والتفوق، دون تقييد بأدوارهن كأمهات وزوجات. وفي الوقت نفسه، إظهار الرجال على أنهم أزواج وآباء يرعون ويهتمون ويشاركون في المنزل."



وقال أحمد حجاب:" أغاني بساطة وبطاطا تتنوع ما بين الاغاني التعليميه والاغاني الترفيهيه لكنها ايضا تضمن أن يتم تضمين كل فئات المجتمع ما بين الفقير والغني، ذوي الاحتياجات الخاصة، المرضى، الاعراق المختلفة و جميع الأشكال من كل جهات المجتمع المصري وتعطي أدوارا بالتساوي بين الرجال والنساء والأطفال كما أنها تشارك بأدوار إيجابية مثل الحفاظ على البيئة، مواجهة التنمر، زيادة الوعي بدعم الفتيات بشكل أكبر، فتح الافق للأطفال ليحلموا بأدوار مختلفة في المجتمع."



