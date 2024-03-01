سفير فنلندا في مصر يستضيف النسخة الرابعة من "السلسلة الدبلوماسية الثقافية"

مصر هي مصدر الالهام للعالم على مدار تاريخها ومن الطبيعي ونظرا للعلاقات المتبادلة بين مصر وفنلندا والتبادل والتأثير الثقافي وفي ظل هذا تعقد النسخة الرابعة من سلسلة الدبلوماسية الثقافية، تحت عنوان "ألفار آلتو والبعد الإنساني" حيث يعرض للمرة الأولى داخل مقر إقامة السفير الفنلندى مجموعة كبيرة وفريدة من تصميمات المعمارى والمصمم الفنلندى الشهير"ألفار آلتو" الملقب بأب الفن المعاصر في المجتمعات الاسكندنافية.

تزامنا مع مرور 70 عاما على رحلته إلى مصر خلال خمسينيات القرن الماضى.

الدبلوماسية الثقافية

تأتى النسخة الرابعة من سلسلة الدبلوماسية الثقافية التي أطلقتها مجلة البيت بالتعاون مع السفير الفنلندي في مصر، السفير بيكا كوسونين، والمتحدث الرئيسي والمنسق المشارك لمؤسسة ألفار آلتو، تيمو ريكو، ومنسق الرؤية والتعاون، السيدة ثريا بهجت الناشطة في مجال حقوق المرأة بمصر.

تمتد فعاليات النسخة الرابعة على مدار 4 أيام، والتي بدأت من داخل الجامعة البريطانية بالقاهرة، بلقاء الكاتبة الصحفية سوسن مراد، والسفير الفنلندي في مصر، والسيدة ثريا بهجت، والسيد تيمو ريكو، وذلك برعاية عميد جامعة البريطانية، وإقامة جولة بالجامعة، وانتهت بحوار مفتوحا مع الطلاب.



ويستضيف مقر إقامة السفير الفنلندي بالدقي فى اليوم الثانى الموافق ١ مارس الساعة السادسة مساءاً، معرض للتصميم والفنون للمصمم الفنلندي الشهير "ألفار آلتو"، بتنسيق وإخراج فنى للمهندس محمد حمادة مؤسس "دي اف إيه"، حيث يضم المعرض تصميمات نادرة لآلتو من الأثاث و الأكسسورات، بالإضافة لبعض الكتب التي تناولت السيرة الذاتية له.

أيضا سيتم عرض ولأول مرة ٣ أفلام تسجيلية ومجموعة صور لرحلته مع زوجته إليسا لمصر عام 1954/1955، حيث أقاموا لمدة أسبوع بالأقصر، وذلك لاهتمامه وقتها بالهندسة المعمارية وعلاقتها بالحضارات الشرقية، وتركت رحلته آثر كبيرا، ظهر في العديد من المشاريع التي صممها، وسيتم عرضها من خلال النسخ الرقمية لصور تعرض للمرة الأولى له ولزوجته في بعض معالم الأقصر وفي منطقة أهرامات الجيزة.



يشهد اليوم الثالث، للنسخة الرابعة من السلسلة، زيارة الوفد للقلعة، والقيام بجولة وحضورعروض خاصة في القلعة. واليوم الرابع سيستضيف مقر إقامة السفير الفنلندي مجموعة من طلاب جامعة مصر الدولية.

ويعتبر ألفار آلتو أيقونة التصميم والعمارة في فترة الخمسينات والستينات وتعد تصميماته مستقبلية حتى اليوم، والاحتفاء بهذا المعماري الكبير بعد ٧٠ سنة من ذكرى رحلته الأخيرة الى مصر، وقد يطلق بعد ذلك سلسلة من الاحتفاءات في العالم عبر السفارات المختلفة ويقام بالتعاون مع مؤسسة ألفار آلتو ومقرها في يوفاسكولا.

أطلقت مجلة البيت سلسلة حوارات الدبلوماسية الثقافية، امتدادًا لصالونها الثقافي الذي أطلقته أواخر عام 2018، وتدفع المجلة في التوجه إلى إلقاء الضوء على الحوار الإبداعي بين مصممين ومعماريين من مختلف الثقافات لمناقشة هموم وقضايا مشتركة.

عقدت الجلسات السابقة لسلسلة الحوارات الثقافية في نسختها الدبلوماسية، بالتعاون مع سفارات البرتغال، كولومبيا، فرنسا، السويد، حيث يتم إقامة مجموعة من الفعاليات واللقاءات الثقافية المتبادلة بمقر إقامة السفير بالقاهرة لفتح أبوابه بصفة استثنائية لهذا الحدث الخاص.