عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حكايات من التاريخ.. لماذا أراد ابن صلاح الدين الأيوبي هدم هرم منكاورع؟

هرم منكاورع
هرم منكاورع

بعد وفاة صلاح الدين حاول ابنه العزيز عثمان بن يوسف هدم الأهرمات وبدأ بهرم الملك منكاورع، وعلى الرغم تسخير الكثير من العمال والموارد، فإنه لم يستطع خلع إلا بعض الأحجار البسيطة، وبعد بضعة أشهر، يأس من تلك المهمة. 

حكايات ملهمة.. خبير أثري يسرد قصص الحب عند قدماء المصريين| خاص

مفاجأة.. المصريون القدماء أول من احتفلوا بعيد الحب| تفاصيل

بمناسبة واقعة منكاورع.. هل استعان الفراعنة بالجن لبناء الأهرامات؟|مفاجأة

بعد رحيل شمس الدين الحجاجي| حسين حمودة: تشاركنا المحبة الغامرة لعالم نجيب محفوظ

بـ130 ألف نسخة.. قصور الثقافة تحقق أعلى نسبة مبيعات في تاريخها|تفاصيل

رقم تاريخي.. مبيعات إصدارات قطاعات وزارة الثقافة تتجاوز 650 ألف نسخة بمعرِض الكتاب

فى ذكرى الإسراء والمعراج.. الآثاريين العرب: المسجد الأقصى مهدد بالانهيار

نرفضه بشدة.. الآثاريين العرب يصدر بيانا لوقف مشروع كساء هرم منكاورع| تفاصيل

قراءة في رواية «خلف الحجب» بقلم الكاتبة اللبنانية زينب عبد الباقي

جاليري بيكاسو يستضيف معرض أطياف متفردة لـ 11 فنان بصحبة مصطفى الرزاز

حكايات ملهمة.. خبير أثري يسرد قصص الحب عند قدماء المصريين| خاص

مفاجأة.. المصريون القدماء أول من احتفلوا بعيد الحب| تفاصيل

بمناسبة واقعة منكاورع.. هل استعان الفراعنة بالجن لبناء الأهرامات؟|مفاجأة

بـ130 ألف نسخة.. قصور الثقافة تحقق أعلى نسبة مبيعات في تاريخها|تفاصيل

بعد رحيل شمس الدين الحجاجي| حسين حمودة: تشاركنا المحبة الغامرة لعالم نجيب محفوظ

رقم تاريخي.. مبيعات إصدارات قطاعات وزارة الثقافة تتجاوز 650 ألف نسخة بمعرِض الكتاب

فى ذكرى الإسراء والمعراج.. الآثاريين العرب: المسجد الأقصى مهدد بالانهيار

نرفضه بشدة.. الآثاريين العرب يصدر بيانا لوقف مشروع كساء هرم منكاورع| تفاصيل

قراءة في رواية «خلف الحجب» بقلم الكاتبة اللبنانية زينب عبد الباقي

جاليري بيكاسو يستضيف معرض أطياف متفردة لـ 11 فنان بصحبة مصطفى الرزاز

محاولات هدم هرم منكاورع

 

عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد  البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية قال إن المؤرخ عبد اللطيف البغدادي في كتابه "الإفادة والاعتبار": "وكان الملك العزيز عثمان بن يوسف لما استقل بعد أبيه، سوّل له جهلة أصحابه أن يهدم هذه الأهرام، فبدأ بالصغير الأحمر وهو ثالثة الأثافي. فأخرج إليه الحلبية والنقابين والحجارين وجماعة من عظماء دولته وأمراء مملكته، وأمرهم بهدمه ووكّلهم بخرابه، فخيّموا عندها وحشروا عليها الرجال والصنَّاع ووفروا عليهم النفقات، وأقاموا نحو ثمانية أشهر بخيلهم ورجلهم يهدمون كل يوم بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع الحجر والحجرين". 

ويكمل البغدادي: “فلما طال ثواؤهم ونفدت نفقاتهم وتضاعف نصبهم ووهنت عظامهم وخارت قواهم، كفّوا محسورين مذمومين، لم ينالوا بغية ولا بلغوا غاية، بل كانت غايتهم أن شوّهوا الهرم، وأبانوا عن عجز وفشل”.

منكاورع هرم منكاورع تبليط الهرم أهرامات الجيزة لجنة زاهي حواس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

موضوعات متعلقة

حكايات ملهمة.. خبير أثري يسرد قصص الحب عند قدماء المصريين| خاص

مفاجأة.. المصريون القدماء أول من احتفلوا بعيد الحب| تفاصيل

بمناسبة واقعة منكاورع.. هل استعان الفراعنة بالجن لبناء الأهرامات؟|مفاجأة

بعد رحيل شمس الدين الحجاجي| حسين حمودة: تشاركنا المحبة الغامرة لعالم نجيب محفوظ

بـ130 ألف نسخة.. قصور الثقافة تحقق أعلى نسبة مبيعات في تاريخها|تفاصيل

رقم تاريخي.. مبيعات إصدارات قطاعات وزارة الثقافة تتجاوز 650 ألف نسخة بمعرِض الكتاب

فى ذكرى الإسراء والمعراج.. الآثاريين العرب: المسجد الأقصى مهدد بالانهيار

نرفضه بشدة.. الآثاريين العرب يصدر بيانا لوقف مشروع كساء هرم منكاورع| تفاصيل

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قوائم الإرهاب

هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

دعاء المطر قصير ومستجاب.. ادعوا الله وأنتم على يقين بالإجابة

أمريكا تشن هجومًا إلكترونيًا على سفينة تجسس تابعة لإيران .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

مثير جدا.. فستان نسرين طافش في عيد ميلادها يشعل السوشيال ميديا

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ