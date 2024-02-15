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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفاجأة.. المصريون القدماء أول من احتفلوا بعيد الحب| تفاصيل

صدى البلد

احتفل المصري القديم بـ عيد الحب، ولكن بشكل مختلف عن الاحتفالات الحديثة، إذ كان المصريون القدماء يقدّرون الحب ويعتبرونه عنصرًا أساسيًا في الحياة، وكانوا يعبرون عن مشاعرهم، كما كانوا يعتقدون أن الحب هو قوة إلهية تُساعد على خلق الكون والحفاظ على توازنه؛ ولذلك كان الاحتفال بالحب بالنسبة لهم هو تعبير عن الشكر والامتنان للآلهة على هذه القوة العظيمة. ولكن، لم يكن الاحتفال بالحب مقتصرًا على يوم واحد فقط، بل كان يُمارس طوال العام من خلال مختلف العادات والتقاليد.

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مظاهر الحب عند الفراعنة

 

1- الشعر: حيث تمتلئ النصوص المصرية القديمة بقصائد الحب والغزل التي تُعبّر عن مشاعر العاطفة والرومانسية.

 

2- الرسومات: حيث نجد على جدران المعابد والمقابر رسومات تُصوّر مشاهد الحب والعائلة.

 

3- الموسيقى: حيث كانت الموسيقى تُستخدم للتعبير عن مشاعر الحب والفرح.

 

4- الطقوس الدينية: حيث كان المصريون القدماء يُقدّمون القرابين للآلهة التي تُمثّل الحب والزواج، مثل الإلهة "حتحور".

 

أعياد أقامها الفراعنة للاحتفال بعيد الحب
 

عيد "أوبت": الذي كان يُقام في شهر "توث" (يناير - فبراير) وكان يُحتفل فيه بزواج الإله "أوزيريس" والإلهة "إيزيس".

عيد "باستت": الذي كان يُقام في شهر "برمهات" (مارس - أبريل) وكان يُحتفل فيه بخصوبة الإلهة "باستت".

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