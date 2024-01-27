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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اشتري المصري .. كتاب يقدم حلًا لأزمة نقص الدولار

صدى البلد

تحت عنوان "اشتري المصري" نشر الإعلامي محمد أبو عيطة والمعيد في الجامعة الأمريكية الكتاب الأول له، للمساهمة في حل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويتضمن الكتاب 10 فصول تأتي في حوالي ١٣٠ صفحة فقط، كُتبت بالعامية السهلة، لتسهيل وتبسيط المعلومة الي القارئ المصري.

يتناول الكتاب محاولة لفهم الواقع الاقتصادي الحالي وتفسير الأزمة الاقتصادية وأزمة الاستيراد وعدم توفر الدولار، وضرورة الاستغناء عن استهلاك المنتج المستورد تام الصنع، واستبداله بشراء المنتجات التي تدخل بها "قيمه مضافه" محليه.


كما يتناول الكتاب أمثلة حية علي الدول التي استطاعت أن تحقق طفرة في النمو الاقتصادي باعتمادها علي الإنتاج المحلي والتصنيع والاكتفاء الذاتي ويعرض تجارب شركات صينيه حققت انتاجا هائلا خلال أقل من ٢٠ عاما.

ويربط أبو عيطه في كتابه بين شيوع الأخلاق والعادات الاجتماعية السلبيه في المجتمع الذي يدمن استهلاك المنتجات المستوردة تامة الصنع مثل الفهلوه والسلبيه والواسطه. 
بينما يقدم شرحا لشيوع الأخلاق الايجابيه في المجتمعات التي اندمجت اقتصاداتها في اقتصاد القيمه المضافه وشيوع قيم احترام الوقت وتقدير العلماء والالتزام بالقانون.

ويقدم الكتاب وجبة شهية للقراء لتفسير ما يحدث في البلاد من أزمة اقتصادية بلغة بسيطة وبأمثلة متنوعة.

يوجد الكتاب في معرض الكتاب الدولي في جناح 1 صالة 32 وصدر الكتاب عن مؤسسة دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع

اشتري المصري محمد أبو عيطة

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