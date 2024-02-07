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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رقم تاريخي.. مبيعات إصدارات قطاعات وزارة الثقافة تتجاوز 650 ألف نسخة بمعرِض الكتاب

صدى البلد

شهدت أجنحة قطاعات وزارة الثقافة المشارِكة بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، -والذي اختتمت فعالياته أمس-، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، انعكس بشكل ملحوظ على المبيعات، والتي تجاوزت 650 ألف نُسخة، وهو رقم قياسي غير مسبوق. 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيري الكبير على إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، يكُلل جهود القائمين على مشروع النشر بالوزارة"، وأعربت عن سعادتها بالإقبال الجماهيرى الكبير على الإصدارات، وهو ما جسد وعي  الجمهور بقيمة وأهمية القراءة.

وتابعت وزيرة الثقافة: "حرصنا من خلال مبادرات الوزارة بإتاحة هذه الإصدارات بأسعار مُخفضة تُناسب مختلف الفئات المجتمعية، كما يُتوِج كذلك جهود قطاعات الوزارة المعنية بالنشر، والتي حرصت على اختيار العناوين بدقة، لتُرضي جميع الفئات، إضافة إلى طرح طبعات خاصة من الكتب لرموز مصر من مفكرين وأدباء وشعراء"، وأضافت وزيرة الثقافة: "إن الوزارة تعمل بشكل متكامل على تحقيق العدالة الثقافية، والتي يُمثل نشر المعرفة أهم محاورها".

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الفترة القادمة ستشهد توسعًا في إقامة معارض الكتاب بالمحافظات بشكل دوري، بهدف إتاحة المزيد من كافة الإصدارات المعرفية المتنوعة، للجمهور المصري بمختلف شرائحه العمرية والمجتمعية.

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أرقام تاريخية

 

حيث حقق جناح الهيئة العامة للكتاب، والذي تضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، مبيعات بلغت أكثر من 430 ألف نُسخة، والتي طُرح عدد منها بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا، وتضمنت قائمة الكتب الأكثر رواجًا بالجناح، الأعمال الكاملة لكبار الكتاب أمثال، صلاح عبد الصبور، صلاح جاهين، فؤاد حداد، وغيرهم، بالإضافة إلى سلسلة «ما» التي تضمنت العديد من العناوين المرتبطة بمجالات مُتخصصة، كالحرف اليدوية، الأدب، الدراما، الجيولوجيا، الصيدلة، الفقة، والخطابة، بالإضافة إلى أعمال سلسلة «رؤية»، التي تصدر بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتشمل موضوعات إصداراتها، الدين والمواطنة، الانتماء، التثقيف بمقاصد الشرع وقضايا العصر، رؤى عصرية لقضايا الدين والحياة، الحث على مكارم الأخلاق، وغيرها، فضلًا عن "سلسلة مصريات"، التي تشمل موضوعات تاريخية متعلقة بقضايا التربية والتعليم، الأسرة المصرية، الفلاح المصري، وغيرها.

كما حققت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مبيعات مرتفعة، بجناحها الذي شهد إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض، حيث بلغت مبيعاتها نحو 130 ألف نسخة كتاب من مختلف العناوين، حيث اشتمل الجناح على مجموعة متميزة من الإصدارات لعدد من المجالات الأدبية والثقافية، منها، الإصدارات الجديدة التي طرحتها الهيئة استمرارًا للاحتفاء بمرور خمسين عامًا على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين، حيث تقدم 36 عملًا آخر للعميد هذا العام بخلاف 20 عملًا أصدرتهم العام الماضي، بالإضافة إلى 5 أعمال ودراسات عنه، إلى جانب موسوعة "المستشرقون" لنجيب العقيقي في ثلاثة أجزاء، "أصل الأنواع" لداروين، "ما بعد الأيام" للدكتور محمد حسن الزيات، "تاريخ سيناء" لنعوم شقير، "تاريخ النهب الاستعماري لمصر" لجون مارلو، وغيرها من العناوين الصادرة حديثًا بالسلسلة، وأقبل الجمهور على رواية "مائة عام من العزلة" لجابرييل جارسيا ماركيز، والصادرة ضمن سلسلة "آفاق عالمية"، وشهد الجناح إقبالًا على إصدارات سلسلة "حكاية مصر"، وسلاسل الهيئة الشهيرة "الذخائر"، "الدراسات الشعبية" وغيرها.

أما عن مبيعات المركز القومي للترجمة، فقد بلغت نحو 45 ألف نسخة، كان أكثرها رواجًا: دراسات عن المماليك في مصر، مقدمة في التصوف المسيحي، تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية، سفر دانيال، ثقافة الاستهلاك، قصور مصر المنسية، مقدمة في الأناجيل الثلاثة، ذكريات في الترجمة، القصة العظيمة للرياضيات، فرقة العمال المصرية، مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية، كما قدم جناح المركز بالمعرض 50 % تخفيضات على إصداراته لكل من: طلبة الجامعات الحكومية، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، ذوي الهمم، ونقابات المهن الفنية، بالإضافة إلى خصومات 40% للباحثين، وضباط الجيش والشرطة، نقابة المهن التعليمية.

أما جناح صندوق التنمية الثقافية، والذي يضم إصدارات عدد من القطاعات، منها المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، التنسيق الحضاري، فقد بلغت مبيعاته قرابة 25 ألف نسخة، و.تعددت إصدارته لتُمثل مجالات المعارف والفنون والعلوم المتنوعة.

كما بلغ إجمالي عدد النسخ المباعة، بجناح دار الكتب والوثائق القومية، نحو 20 ألف نُسخة، شملت مجموعة متنوعة من المراجع والموسوعات العلمية والتاريخية في مختلف المجالات، وتشمل قائمة الأكثر مبيعا بها: عيون التاريخ، عجائب الآثار، أخبار البلدان، مدارج السالكين، كرسي الخلافة شاغر، نهاية الأدب في فنون الادب.

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