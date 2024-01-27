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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود فوزي: أولوية المرحة الثانية من الحوار الوطني ستركز على الجانب الاقتصادي

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن كل الأطراف في الدولة تتعامل مع الحوار الوطني بجدية وإيجابية، مشيرا إلى أن الحوار اكتسب سمعة طيبة؛ بسبب دعم الرئيس، والإقبال المتنوع الشعبي عليه.

وأشار، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حملت عنوان: «حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. الحوار الوطني المستمر»، إلى أن المرحة الثانية من الحوار الوطني ستبدأ بمجرد اجتماع مجلس الأمناء وتحديد الخطوات القادمة وإعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي.

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توصيات الحوار الوطني

أضاف "فوزي"، أن الجميع حريص على تنفيذ التوصيات في أسرع وقت، فقد تم رفع 137 توصية في جميع المجالات، بعضها قرارات وإجراءات وبعضها تشريعات، مؤكدا أن إعلان الحكومة عن وجود خطة لتنفيذ التوصيات؛ هو التزام سياسي من جانبها أمام الرئيس والشعب المصري.

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