علشان متلفش على القاعات.. تعرف على أبرز ندوات الأسبوع في معرض الكتاب

انطلق أول أمس الأربعاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة". ويستمر المعرض لمدة أسبوعين، حتى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2024.

ويضم المعرض أكثر من 1200 دار نشر من 70 دولة حول العالم، ويعرض مجموعة متنوعة من الكتب في جميع المجالات، بما في ذلك الأدب والعلوم والتاريخ والفنون والفلسفة. كما يضم المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بما في ذلك ندوات وأمسيات شعرية وعروض مسرحية وموسيقية.

وقد تم اختيار عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، والكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

ويضم المعرض الكثير من الأنشطة الثقافية والإبداعية؛ لذلك نعرض أهم ندوات الأسبوع المقبل والتي تستضيفها كلا من القاعة الرئيسية وقاعة كاتب وكتاب

القاعة الرئيسية

الأحد

12:00 الفن والمجتمع في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. تدير الندوة سارة حازم، د. أحمد الشوكي، د. نادر عبد العليم.

الاثنين

12:00 استرداد الآثار المصرية. تديرها د. آمال عثمان، ويتحدث فيها د. زاهي حواس، والسفير عمر سليم.

4:00 اللقاء الفكري.. إسبانيا والثقافة العربية. كارمن رويث ويحاورها د. خالد سليم.

الثلاثاء

12:00 الموسيقى والغناء في مصر القديمة. يديرها الدكتور حسان الدين حسين. ويتحدث فيها د. خيري الملط، ود. نيفين خيري الملط. القاعة الرئيسية.

2:00 شخصية المعرض لأدب الطفل.. يعقوب الشاروني كاتبًا مسرحيًا. يديرها وليد كمال. المتحدثون: د. حسام عطا، د. شيرين جلاب، عبد الزراع.

الأربعاء

12:00 المتحف المصري الكبير.. متحف القرن الحادي والعشرين. تديرها آية عبد الرحمن. المتحدثون: د. حسن سليم، د. الطيب عباس.

2:00 مستقبل الصحافة الورقية. يديرها جمال الكشكي. المتحدثون: عبد الرازق توفيق، علا الشافعي، علاء ثابت، علاء عبد الهادي.

الخميس

12:00 الدستور الأخلاقي للمصري القديم (ماعت). تديرها هدى عبد العزيز. المتحدثون: د. أحمد مكاوي، د. علي عبد الحليم.

2:00 القاهرة شوارع وحكايات.. حمدي أبو جليل. يدر الندوة عادل سميح. المتحدثون: أحمد اللباد، حسام جاد، د. محمد بدوي.

الجمعة

1:30 تراثنا الحي من حضارتنا القديمة. يديرها علاء أبوزيد. المتحدثون: أحمد الجمال، د. ممدوح الدماطي.

7:30 قضايا الحداثة. د. أحمد زايد. ويحاوره د. أنور مغيث.

السبت

12:00 الطب والتحنيط في مصر القديمة. د. جمال مصطفى السعيد، د. مصطفى إسماعيل. وتديرها هدى عبد العزيز.

قاعة كاتب وكتاب

الأحد

2:00 المسرح الشعري نحو نظرية جديدة. يديرها ياسين غلال. المتحدثون: أمل سالم، محمد شلبي أمين يحاورون عبد السلام فاروق.

الاثنين

12:00 عمر: بيت من المكعبات في مدينة الملائكة. فاطمة ناعوت. يديرها أشرف ضمر. المتحدثون: د. رامز سعد، نوال مصطفى.

الثلاثاء

6:00 ليلة صنع الله. فؤاد مرسي، يناقشه: د. حسام جايل، شوقي عبد الحميد. يديرها طارق جادو.

الأربعاء

4:00 الثقافة طوق نجاة. د. محمد صابر عرب. يناقشة أحمد الجمال، و د. أحمد زكريا الشلق. يديرها د. عبد الحميد شلبي.

الخميس

12:00 صاحب العالم. أحمد صبري أبو الفتوح. يناقشه: أحمد بهاء الدين شعبان، د. محمد محيي الدين. يديرها مصطفى الطيب.

الجمعة

5:30 كل الأعمال للتسلية. عبد الرحيم كمال. يناقشه: د. يسري عبد الله. تديرها: د. صفاء النجار.

السبت

4:00 الأدب الشعبي الإفريقي. د. خالد أبو الليل. يناقشه د. أسماء عبد الهادي. د. محمد أمين عبد الصمد. يديرها: د. رشا أبو شقرة.