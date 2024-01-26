إشادة باختيار عميد الآثاريين شخصية الدورة 55 لمعرض الكتاب الدولى

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن دلالة 55 عامًا من الإبداع والتلاقى الحضارى وتبادل الثقافات على أرض الحضارات ينطلق من تاريخ عميق ساهمت فيه مصر فى تعليم الإنسانية بأسرها المعارف والعلوم، فهى أرض أول من خط بالقلم نبى الله إدريس والذى كتب بالخط المصرى القديم، حيث انفردت مصر بأول كتابة فى التاريخ، وكان من المعتقد أن الكتابة المسمارية بالعراق أقدم كتابة وتاريخها 3000 قبل الميلاد، ولكن بعد أن كشفت بعثة آثار المعهد الألماني للآثار بالقاهرة برئاسة "جونتر دراير" عام 1988 تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار عن اللوحات العاجية بمقبرة الملك العقرب الأول فى أم الجعاب بأبيدوس الذى يرجع تاريخها إلى 3200 قبل الميلاد.

وأضاف عبد الرحيم ريحان: أصبحت الكتابة المصرية هى الأولى والمسمارية الثانية، هذا علاوة على الأبجدية السينائية أو البروتوسينائية التى تعود إلى عام 1500 ق.م عصر الدولة الحديثة والذى نقلها الكنعانيون إليهم وكانت الأصل في اختراع الأبجدية الفينيقية الذى نشأت منها كل لغات العالم الشرقية والغربية.

بيت الحياة



واستطرد: جامعة أون فى مصر القديمة وهى «بيت الحياة» كما أطلقوا عليها، هى أقدم جامعة عرفتها الإنسانية تأسست منذ 5000 عام، من أشهر أساتذتها إيمحتب أول وأعظم مهندس معماري في التاريخ شيد أقدم بناء حجرى "هرم زوسر" وهو أيضًا أعظم طبيب فى مصر القديمة، ومن تلاميذها نبى الله موسى الذى تعلم بها تعليمًا راقيًا، وأفلاطون الفيلسوف اليونانى العظيم، وفشل فى اختبار قبولها من عظمتها العالم الكبير فيثاغورس فالتحق بجامعة «منف» نظرًا لقربها من «أون»، وقد أهدت هذه الجامعة إلى العالم أقدم تقويم عرفته البشرية وهو التقويم المصرى القديم "التقويم الشمسى" وكان العلم فى مصر القديمة كالماء والهواء لكل أبناء الشعب دون تفرقة.

أول مكتبة حكومية في التاريخ



ونوه الدكتور ريحان إلى أن مصر صاحبة أول مكتبة حكومية عامة عرفت في التاريخ وهى مكتبة الإسكندرية التى أنشئت فى أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، وضمت 700 ألف مجلد بما في ذلك أعمال هوميروس ومكتبة أرسطو، وجمعت بين كتب وعلوم الحضارتين المصرية القديمة والإغريقية وبها حدث المزج العلمي والالتقاء الثقافي الفكري بعلوم الشرق وعلوم الغرب، وكانت في معقل العلم ومعقل البردي وأدوات كتابة مصر، حيث جمع بها ما كان في مكتبات المعابد المصرية وما حوت من علم جامعة أون، وكان العلم بها من أجل البشرية فالعالم الزائر لها أو الدارس بها لا يسأل إلا عن علمه لا عن دينه ولا قوميته.

تعزيز الهوية والانتماء



وأشاد الدكتور ريحان باختيار الجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب باختيار الدكتور سليم حسن أبو الآثاريين وعميد الآثاريين شخصية هذا العام مما ينم عن تقدير لدور مصر الحضارى وشخصياتها التى أسهمت فى تأسيس وتأصيل علم المصريات باللغة العربية، كما أنه تقدير خاص لكل الآثاريين فى مصر ودورهم فى تعزيز الهوية والانتماء لهذا الوطن

وأوضح أن سليم حسن مثالًا للعالم الوطنى الذى عشق مهنة الآثار وأصر على العمل بها فى خضم سيطرة الأجانب القوية عليها فى ذلك الوقت، وقبل التحدى مما دفع أحمد شفيق باشا وزير الأشغال علي تعيين مصريين فى المتحف المصرى مع الفرنسويين منذ عام 1921 وكان منهم سليم حسن.



والخطوة الثانية حين أول احتكاك له بالغرب عام 1922 ومشاهدة آثارنا المنهوبة بمتاحف بريطانيا وفرنسا وألمانيا خاصة حجر رشيد بالمتحف البريطانى ورأس نفرتيتى بمتحف برلين عاد إلى مصر ليكتب العديد من المقالات الصحفية تحت عنوان (الآثار المصرية في المتاحف الأوروبية) كشف فيها عن السرقة والنهب الذي يحدث للآثار المصرية، وهو ثاني عالم آثار مصري يسهم في تأسيس علم المصريات باللغة العربية بعد أحمد كمال باشا.

ثمن غالٍ



وتابع الدكتور ريحان أن سليم حسن دفع ثمنًا غاليًا لدوره الوطنى فى ظل سيطرة الأجانب وتحديهم له لنبوغه وتفوقه وتوليه مناصب فى الآثار لدرجة أن صحف بفرنسا خصصت مساحات للهجوم عليه، وحين عينه الملك فؤاد عام 1936 كأول مصرى يتولى منصب وكيل عام مصلحة الآثار، كانت وطنيته هى الغالبة على كل الأمور فرفض بقاء المجموعة الأثرية الخاصة للملك فؤاد فى قصر عابدين ونقلها إلى المتحف المصرى مؤكدا أنها تراث ملكًا للشعب مما أثار عداوة الملك فاروق، ومن أجل ذلك خسر كل مناصبه فى المتحف المصرى وفى الجامعة وأقيل وعمره لا يتجاوز 46 عامًا، رغم خلفيته العلمية الكبيرة وجدارته فى هذه المناصب وإجادته اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية

وكانت الإقالة سببًا فى أعظم إنجازات تركها العالم المصرى الأصيل سليم حسن، حيث أتاحت له فرصة للتفرغ للأبحاث والمؤلفات، فأنتج مدرسة علمية فى المصريات منها موسوعة مصر القديمة 18 جزء فى عام 1957، المجلد الأول عن عصر ما قبل التاريخ إلى نهاية العهد الإهناسى، الثاني عن مدنية مصر وثقافتها في الدولة القديمة والعهد الإهناسي، الثالث تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسيوية والعربية، الرابع عهد الهكسوس وتأسيس الإمبراطورية، الخامس عن السيادة العالمية والتوحيد، السادس عن عصر رمسيس الثاني وقيام الإمبراطورية الثانية، السابع عن عصر مرنبتاح ورمسيس الثالث ولمحة في تاريخ ليبيا، الثامن عن نهاية عصر الرعامسة وقيام دولة الكهنة بطيبة في عهد الأسرة الواحدة والعشرين، و التاسع عن نهاية الأسرة الواحدة والعشرين وحكم دولة الليبيين لمصر.