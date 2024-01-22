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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كتبها من أجل ابنته صوفي.. صدور «تاجر الحكايات» لـ حسن عبد الموجود

غلاف المجموعة القصصية
غلاف المجموعة القصصية «تاجر الحكايات»

أعلن الروائي والقاص حسن عبد الموجود على صفحته الشخصية «فيسبوك» عن صدور مجموعته القصصية الجديدة «تاجر الحكايات» والتي تصدر عن الدار المصرية اللبنانية، حيث من المقرر أن يتم عرضها خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55. 
 

«تاجر الحكايات» لـ حسن عبد الموجود

وعد مؤجل 

 

وعن فكرة المجموعة قال حسن عبد الموجود: «فكرت في كتابة القصص القصيرة جداً لألفت انتباه ابنتي الجميلة صوفي، المشغولة دائماً بحياتها وأحلامها. لم أضغط عليها أبداً لتقرأ حرفاً لي. كانت تطلب كتبي وتعدني بالقراءة لكنها غالباً لا تقرأ، وفكرت في كتابة قصص لا تستغرق قراءتها أكثر من دقيقة، ثم قرأت عليها بعضاً منها فشجعتني وطلبت المزيد، وبالتالي حققت هذه المجموعة أكبر أهدافها قبل أن تُنشر، استولت على قلب قارئتها الأولى فماذا يمكن أن أتمنى أكثر من ذلك؟!»

 

ماردونا وحسن عبد الموجود

 

وأضاف: وُلدت فكرة هذه المجموعة كذلك في مناقشة عن الأقصوصة بيني وبين صديقي الرائع أنيس الرافعي. كنا نتحدث عن مارادونا حين وصل إلى الأربعين ولم يعد بمقدوره الجري، لكنه كان قادراً على ممارسة كل فنون كرة القدم في مساحة متر مربع. وقلت لنفسي لماذا لا أجرب الجري في مضمار "المائة كلمة" بعد أن كنت في قصصي السابقة عداء في ماراثون للمسافات البعيدة؟!

 

الامتنان لنعمة الكتابة 

 

واستطرد: لم أكن سعيداً في يوم من الأيام بصدور كتاب لي بقدر سعادتي بكتابة «تاجر الحكايات» وبقرب صدورها، ففي تلك القصص الكثير من روحي وملامحي وحياتي. وأنا سعيد كذلك بهذا الغلاف البسيط الجميل، وأحمد الله دوماً على كل نعمه، وخاصة نعمة الكتابة.

مع نجيب محفوظ

عوالم حسن عبد الموجود

 

وتعد نصوص مجموعة «تاجر الحكايات» مغايرة لقصص حسن عبدالموجود السابقة التي يطول بعضُها إلى عشرات الصفحات. فالبطولة هنا للكثافة والإيجاز، للصمت لا للكلام. إنها قصص رائعة عن البراءة والموت والفقد والألم والجوع والعثور على الإنسانية حتى في الشَّر. هي فيض من الحنان والقسوة، والسخرية والفكاهة، في كتابة مدهشة صار حسن عبد الموجود يتقنها.

حسن عبد الموجود

زيارات سريعة نحو الذاكرة

 

في هذه الأقاصيص تبدو ملامح قصيدة الشعر الجيدة واضحة؛ من ذكاء الجملة وحضور المفارقة وسهولة التحويل في مجرى السرد، وقوة المخفي وراء المكتوب. ويتجلى هنا بشكل واضح ما صار أسلوبًا للكاتب في السخرية، التي قد تكون صادمة أحيانًا بتعارضها مع الكثير من قيم النفاق في العلاقات بين الأشخاص المقربين كالأهل والأصدقاء، أو بسبب زرع الشك في المستقر من الصور الذهنية.

القصص أيضا أشبه بزيارات سريعة ومُركَّزة إلى الذاكرة، أو وثبات إلى الخيال، أو تقطير للخبرة، تمنحنا كل قراءة لها معنى جديدا.

تاجر الحكايات حسن عبد الموجود الدار المصرية اللبنانية معرض القاهرة الدولي للكتاب ماردونا

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