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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«مرات أبونا»..رواية جديدة بمعرض الكتاب عن دار أطلس للكاتبة داليا فريد هلال

صدى البلد

أطلقت دار أطلس للنشر لرئيسها عادل المصري ومديرها التنفيذي هانى عبد اللطيف، أحدث إصداراتها رواية "مرات أبونا .. لما حلت راعوث جدائلها" للكاتبة داليا فريد هلال، والتى تعرض في جناح الدار بمعرض القاهرة للكتاب الدولى بالصالة رقم واحد جناح سي 15.

 

وتحدثت الكاتبة داليا فريد هلال في أول تصريح عن الرواية المتوقع لها أن تحدث جدلا ما بملخص حبكة رواية "مرات أبونا"، بقولها: الرواية تحكى قصة حياة السيدة روزالين "مرات الدكتور فايز"، بداية من أجدادها القدامى، من القرن ال١٥ وال١٦ ، والتطورات الاجتماعية والإنسانية التى لحقت بأبناء هذه الأسرة في مختلف الأجيال، والذين عمل أغلبهم في صناعة مشروب الشعير، حتى انتهت هذه الصناعة تماما، مع وفاة السيدة روزالين، وانعزال أبنها عن الحياة العامة حزنا على فراق أمه.

 

وأكملت داليا: «مع خط أدبي روائي موازى لقصة الحب التى جمعت بين البطلة وزوجها الطبيب الناجح أبو إبنها الوحيد، بعد استقرار أسرتها في القاهرة في منتصف القرن الماضي».

 

وأضافت المؤلفة: الرواية تتناول مظاهر حياة أغلب الأسر المصرية في هذه الحقب المختلفة، وعلاقاتهم الاجتماعية والعاطفية، وعادات الزواج والطلاق والإنجاب المعقدة، وغيرها من النواحى الأسرية المختلفة بكل نواحيها المثيرة، بأسلوب تناول غير اعتيادى.

 

وخصتنا المؤلفة بمقالة ترويجية عن الرواية، وقالت فيها:
"عندما أنجبتِ الأم المخضرمة، جلبتِ الدّاية المشيمة ودم الولادة أو ما يسمينه النسوة «الخَلاص» في »بَستِلَّة الغَلِيَّة» النحاس الخاصة بشِوارها..
أوصلتْها الداية للإبنة العروس التي لم تنجب بعد بمجرد أن انشغلت النسوة بالوليد الجديد مؤكدة أنه: »أمك اللي بعتت لك ده..«
أوصتْها أن تطبخه كما هو مع اللحم مع صنف الغداء.."

هكذا تسللت روز إلى العالم..
العالم الذي لف حبل الخيش حول خصر أنيسة الناشفة، وغادرته فاطمة السحارة وبناتها إلى المطبّلة، وسحرت الجنرالة وابنتها نساءه ورجاله بدار السعادين، وعاشت الست ميكالا فيه بعيدا عن أقاربها من ولاد صبرة.. العالم الذي شاهده نجيب من بعيد، وجعل فايز يمنحها اسمه وعمره.
روز.. مرات أبونا
أمي التي تجيد اختلاق نسيج من تفاصيل وهمية تتقن حياكتها، إلى حد يصبح معه تفنيد هذا النسيج أو فضّ غزله عملية مرهقة ومؤلمة إلى حد النزف..النّزف الذي يدمي الرّوح نفسها!!

داليا فريد هلال دار أطلس للنشر مرات أبونا معرض القاهرة للكتاب الدولى

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