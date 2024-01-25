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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب ونجيب محفوظ شخصية العام

صدى البلد

أعلن مركز أبو ظبي للغة العربية، أمس الأربعاء، أن دولة مصر العربية ستكون ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب 2024، الذي سيقام في الفترة من 23 إلى 29 أبريل المقبل، كما أعلن المركز أن الكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ سيكون شخصية العام في المعرض.

جاء ذلك خلال حفل مئوية الموسيقار سيد درويش الذي أقامه مركز أبو ظبي في قصر عابدين بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين المصريين والإماراتيين.

وقال سعيد حمدان الطنيحي، المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للغة العربية، إن اختيار مصر ضيف شرف المعرض يأتي تقديراً للمكانة الثقافية والحضارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، ومساهمتها البارزة في الثقافة العربية والعالمية.

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نجيب محفوظ شخصية المعرض

 

وأضاف أن اختيار نجيب محفوظ شخصية العام في المعرض يأتي تقديراً لإبداعه الأدبي الذي ساهم في إثراء الأدب العربي والعالمي، وحصوله على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.

ومن المقرر أن تشمل مشاركة مصر في معرض أبو ظبي للكتاب 2024، تنظيم جناح خاص بدولة مصر يضم مجموعة متنوعة من الكتب والإصدارات العربية والمصرية، كما سيتضمن الجناح مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تسلط الضوء على الثقافة المصرية.

يشار إلى أن معرض أبو ظبي للكتاب هو أحد أهم المعارض الثقافية في العالم العربي، ويقام سنوياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وشهد المعرض في دورته السابقة التي أقيمت في أبريل 2023، مشاركة أكثر من 1500 دار نشر من 80 دولة حول العالم.

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