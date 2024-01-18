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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هي الذات .. أحدث أعمال هند حماد

صدى البلد

تطرح الكاتبة الصحفية ومصورة الفيديو ، هند حماد كتابها الجديد "هي الذات" عن دار نشر ليدرز للنشر والتوزيع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين.

وأكدت هند حماد، أن كتاب "هي الذات" يضم مجموعة من المقالات التي نشرت لها في المواقع الإلكترونية المختلفة، والتي تتناول مواضيع متنوعة في علم النفس وسيكولوجية الحياة وفهم الذات، موضحة أن هذا العمل هو أول عمل أدبي لها في مجال علم النفس، وثالث إصدار لها، حيث صدر لها عمليين أدبيين في مجال الصحافة  منها كتاب " اللغة الصحفية" والذر صدر عام ٢٠١٧ بدار نشر السحاب، وكتاب "صحافة الفيديو والموبايل"  عام ٢٠٢٠ عن الهيئة العامة للكتاب.

 

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شعار معرض القاهرة للكتاب

 

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياته الثقافية فى الفترة من  25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.

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