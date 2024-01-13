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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأحد.. بيت السناري يستضيف معرض فني بعنوان «أساطير حسن الشرق»

صدى البلد

يستضيف بيت السناري بالقاهرة وذلك بالتعاون مع موقع باب مصر الإلكتروني التابع لشركة ولاد البلد للخدمات الإعلامية، مساء الأحد المقبل، معرض وندوة عن الفنان التشكيلي الراحل، حسن الشرق.

قالت فاطمة فرج، مدير ومؤسس ولاد البلد للخدمات الإعلامية، إن ولاد البلد تهتم دائما بالفعاليات الثقافية والشراكات مع المؤسسات المختلفة، من أجل المساهمة في نشر الفنون بين المواطنين لما يمثله من تأثير في المجتمع.

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أساطير حسن الشرق

 

وأضافت فاطمة فرج، أن الفعالية بعنوان "أساطير حسن الشرق" مساء الأحد الموافق ١٤ من شهر يناير الحالي ويستمر حتى ١٨، في بيت السناري، بحوالي ٢٥ لوحة فنية ترصد رحلة الفنان حسن الشرق الإبداعية، ويعقبها ندوة بعنوان "الفن الفطري.. قراءة في تجربة حسن الشرق" ويشارك فيها الدكتور محمد عرابي، عميد كلية الفنون الجميلة في الجامعة المصرية الروسية، والفنان مهاب عبد الغفار، ويديرها الفنان طارق مأمون، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الرحلة" عن الفنان الراحل حسن الشرق.

حسن الشرق أساطير حسن الشرق بيت السناري القاهرة الفنان الراحل حسن الشرق

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