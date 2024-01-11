في دقيقة.. إزاي تحجز تذكرة معرض الكتاب إلكترونيا؟

يعد معرض الكتاب هو حدث ثقافي سنوي يقام في العديد من الدول حول العالم، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للقراء للاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية، والتعرف على أبرز الكتاب والشعراء والمفكرين.

ويعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام في مصر، أكبر معرض كتاب في العالم العربي، حيث يشارك فيه أكثر من 800 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

ويلعب معرض الكتاب دورًا مهمًا في نشر الثقافة والمعرفة بين مختلف فئات المجتمع، كما أنه يساهم في إثراء الساحة الثقافية والفكرية.

لـ حجز تذكرة معرض الكتاب إلكترونيًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- ادخل إلى موقع منصة معرض الكتاب الإلكتروني، من خلال هذا الرابط: https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

2- انقر على زر "احجز تذكرتك".

3- أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

4- حدد عدد التذاكر التي تريد حجزها.

5- اختر طريقة الدفع التي تريد استخدامها.

6- انقر على زر "إتمام الحجز".

بعد إتمام عملية الحجز، ستتلقى رسالة على هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني، تحتوي على رمز QR الخاص بتذكرتك. يمكنك استخدام هذا الرمز لفتح البوابات الإلكترونية عند دخولك إلى المعرض.

خطوات حجز تذكرة معرض الكتاب إلكترونيًا باستخدام الهاتف المحمول

يمكنك أيضًا حجز تذكرة معرض الكتاب إلكترونيًا باستخدام الهاتف المحمول، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق "البوابة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب" على هاتفك المحمول.

2- انقر على زر "احجز تذكرتك".

3- أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

4- حدد عدد التذاكر التي تريد حجزها.

5- اختر طريقة الدفع التي تريد استخدامها.

6- انقر على زر "إتمام الحجز".

بعد إتمام عملية الحجز، ستتلقى رسالة على هاتفك المحمول، تحتوي على رمز QR الخاص بتذكرتك. يمكنك استخدام هذا الرمز لفتح البوابات الإلكترونية عند دخولك إلى المعرض.

الجدير بالذكر أن سعر تذكرة معرض الكتاب 2024 هو 5 جنيهات للفرد الواحد، سواء كان بالغًا أو طفلًا.

كما أن الدخول إلى المعرض والخروج منه يكلف تذكرة واحدة. ويمكن حجز التذاكر عبر المنصة الرقمية للمعرض، أو من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض.