في متناول الجميع| قبل انطلاقه..تعرف على سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في 25 يناير الجاري، ويستمر حتى 6 فبراير لمدة 10 أيام، بمشاركة أكثر من 800 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وتبلغ سعر تذكرة دخول المعرض هو 5 جنيهات للفرد الواحد، سواء كان بالغًا أو طفلًا.

كما يمكن حجز التذاكر عبر المنصة الرقمية للمعرض، أو من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض.

ويأتي قرار الهيئة بثبات سعر تذكرة دخول المعرض، في إطار حرصها على إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع لزيارة المعرض، والاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية.

حدث ثقافي

وتشهد الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشاركة نخبة من الكتاب والشعراء والمفكرين من مصر ومختلف أنحاء العالم، كما ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة.