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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضيف شرف معرض الكتاب.. تعرف على أهم ملامح الأدب النرويجي|تابع

صدى البلد

تستعد القاهرة خلال الفترة المقبلة لاستقبال الحدث الثقافي الأبرز في الوطن العربي وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٥

الدورة المقبلة ستشهد مشاركة أولى لإحدى الدول الاسكندنافية كضيف شرف للمعرض وهي دولة النرويج.

ظلت الثقافة النرويجية بعيدة تماما عن الثقافة العربية، إلا أن حراكاً قد حدث منذ سنوات ساهم في ترجمة الكثير من الأعمال الإبداعية النرويجية.

النرويج سيكون شعارها في المعرض هو «الحلم الذي نحمله» وهو شعار مستوحى من قصيدة «هذا هو الحلم» للشاعر النرويجي أولاف إتش هاوجِه.

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تأثير الأدب النرويجي

 

تأثرت أوروبا بشكل واضح بالأدب النرويجي عبر إسهامته خلال العصور المختلفة، حيث تميزت الكتابات بالبساطة وعدم التعقيد والاهتمام بالمجتمع المحلي.

حصد خمسة كتاب من النرويج على جائزة نوبل في الآداب وهم: بيورنستيارنه بيورنسون، وكنوت همسون، وسيغريد أوندست، وهنريك إبسن والذي يعد الكاتب الأكثر شهرة في الأدب النرويجي، وأخيرا يون فوسه في نسختها الأخيرة من عام ٢٠٢٣؛ لذلك فنحن ننتظر دورة جديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب نقترب خلالها من ثقافة بعيدة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب النرويج أولاف إتش هاوج ه الأدب النرويجي يون فوسة

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