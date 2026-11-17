أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ومن خلال الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية برئاسة الدكتورة رشدية ربيع، معرضًا وثائقيًا خاصًا يضم مختارات نادرة من وثائق قناة السويس المحفوظة بالأرشيف المصري، وذلك بقصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ويستمر المعرض مفتوحًا لاستقبال الجمهور لمدة أسبوع كامل، اعتبارًا من افتتاحه يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري.

يقدم المعرض للزوار والباحثين رحلة تاريخية موثقة ترصد المحطات المفصلية في مسيرة هذا الممر الملاحي العالمي؛ حيث يضم باقة من الوثائق التاريخية النادرة، تتصدرها وثيقة تتناول اتفاق امتياز قناة السويس، ووثيقة بقانون نظام هيئة قناة السويس البحرية الصادر عام 1957، إلى جانب وثيقة مرسلة من وزير الخارجية الدكتور محمود فوزي إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يعلن فيها أن قناة السويس البحرية أصبحت مفتوحة للملاحة، فضلًا عن وثيقة قرار نائب رئيس مجلس الوزراء لسنة 1981 بالترخيص في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة العيد الفضي لتأميم قناة السويس البحرية.

وخلال افتتاح المعرض تم عرض كتاب «قناة السويس.. وثائق الحلم المصري»، الذي أصدرته دار الوثائق القومية عام 2015 بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو كتاب يوثق تاريخ القناة منذ أن كانت فكرة ورؤية في عهد محمد علي باشا، مرورًا بمراحل حفرها وتطورها، وحتى إنشاء قناة السويس الجديدة عام 2015.

وجاء افتتاح المعرض على هامش المحاضرة الثقافية والتاريخية «قناة السويس.. حدوتة مصرية»، التي استضافها قصر الأمير طاز ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن فعاليات صالون «حواديت وتراث المصريين» في إطار سلسلة «ومنين يا بلدينا»، وألقتها الدكتورة فاتن صلاح سليمان، المتخصصة في تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة.

وتأتي إقامة هذا المعرض في إطار حرص الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على إتاحة كنوز الأرشيف المصري للجمهور العام، وتقديم قراءات موثقة للتاريخ الوطني، بالتكامل مع جهود قطاعات وزارة الثقافة في نشر المعرفة، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز الوعي بالهوية والتراث المصري.