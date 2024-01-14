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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تجنب الوقوف في الطابور.. طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب إلكترونيا

صدى البلد

معرض القاهرة الدولي للكتاب هو حدث ثقافي سنوي يقام في القاهرة، ويُعد أكبر معرض كتاب في الشرق الأوسط، ويضم أكثر من 2000 دار نشر من جميع أنحاء العالم، ويقام عادةً في الفترة من يناير إلى فبراير، ويستقبل ملايين الزوار من مصر والدول العربية والعالمية.

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طريقة حجز تذاكر المعرض 


أسهل طريقة لحجز تذاكر معرض الكتاب إلكترونيا هي من خلال منصة معرض الكتاب، يمكنك الوصول إلى المنصة من خلال هذا الرابط: https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

بعد الدخول إلى المنصة، انقر فوق "حجز تذكرة"، يؤدي ذلك إلى فتح صفحة جديدة حيث يمكنك إدخال بياناتك الشخصية، مثل اسمك وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك.

بعد ذلك، اختر عدد التذاكر التي تريد حجزها. تذكر أن سعر التذكرة الواحدة هو 5 جنيهات.

أخيرًا، اختر طريقة الدفع التي تريد استخدامها. يمكنك الدفع باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم أو ميزة أو أمان أو مصاري.

بمجرد الانتهاء من إدخال بياناتك واختيار طريقة الدفع، انقر فوق "تأكيد الحجز" سيتم إرسال تذكرتك إلى بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك.

يمكنك أيضًا حجز تذاكر معرض الكتاب من خلال مركز خدمة العملاء، يقع مركز الخدمة في قاعة المؤتمرات الدولية في مركز مصر للمعارض الدولية.

للحجز من مركز خدمة العملاء ينبغي عليك إحضار مبلغ 5 جنيهات لكل تذكرة تريد حجزها.

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