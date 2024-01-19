قبل انطلاقه .. تعرف على سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب

يستعد معرض القاهرة الدولي للكتاب للانطلاق في دورته الـ55، المقررة في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب

ومن أبرز المعلومات التي تم الإعلان عنها عن المعرض، هو سعر تذكرة دخوله، والذي جاء بقيمة 5 جنيهات للفرد.

جاء سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 5 جنيهات للفرد، وذلك بناءً على قرار وزارة الثقافة المصرية، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير.

ويأتي القرار تأكيدًا على حرص وزارة الثقافة على نشر الثقافة والمعرفة بين مختلف فئات المجتمع، وتوفير فرص الاطلاع على أحدث إصدارات الكتب والمؤلفات في مختلف المجالات.

ويمكن للجمهور حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للمعرض، أو من خلال شباك التذاكر في يوم الزيارة.