5 حقائق غريبة عن الحضارة المصرية القديمة.. اللغز في رقم 3

كانت الحضارة المصرية القديمة واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ، وقد ترك الفراعنة وراءهم العديد من الآثار الرائعة والمثيرة للاهتمام. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض الحقائق الغريبة والمثيرة للاهتمام حول الحضارة المصرية القديمة.

1- الفراعنة كانوا يعتقدون أن الموت هو بداية لحياة جديدة

على عكس العديد من الحضارات الأخرى، لم يعتقد الفراعنة أن الموت هو نهاية الحياة. بدلاً من ذلك، اعتقدوا أن الموت هو بداية لحياة جديدة في العالم الآخر. لذلك، كان يحرص الفراعنة على الحفاظ على أجسادهم بعد الموت، من خلال عملية التحنيط.

2- كان الفراعنة يعتقدون أن القلب هو مركز الروح

اعتقد الفراعنة أن القلب هو مركز الروح، لذلك كان يتم إزالة القلب من الجسد أثناء عملية التحنيط. ثم كان يتم وضع القلب في وعاء خاص يسمى "عبقرة القلب".

3- كان الفراعنة يعتقدون أن الموتى بحاجة إلى الطعام والشراب في الحياة الآخرة

كان الفراعنة يعتقدون أن الموتى بحاجة إلى الطعام والشراب في الحياة الآخرة، لذلك كانوا يضعون الطعام والشراب في قبورهم. كما كانوا يضعون التماثيل والأشياء الأخرى التي قد يحتاجها الموتى في الحياة الآخرة.

4- اعتقدوا أن الأهرامات هي بوابة إلى الحياة الآخرة

اعتقد الفراعنة أن الأهرامات هي بوابة إلى الحياة الآخرة، لذلك كان يحرص الفراعنة على بناء أهرامات كبيرة ومتقنة لأنفسهم.

5- اعتقد الفراعنة أن الثعابين هي مخلوقات مقدسة

اعتقد الفراعنة أن الثعابين هي مخلوقات مقدسة، لذلك كانت تُعبد في مصر القديمة. كان يُعتقد أن الثعابين ترمز إلى الخصوبة والتجديد.