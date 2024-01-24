مع «زاب ثروت».. تامر حسني يطرح كليب أغنيته الجديدة «معلش»|فيديو

طرح النجم تامر حسني فيديو كليب لأحدث أغنياته والتي تحمل اسم «معلش» بالاشتراك مع الفنان زاب ثروت.

أغنية «معلش» من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع: معاذ ماستر.

كلمات أغنية معلش لـ تامر حسني

وتقول كلمات الأغنية: «معلش.. استحمليني انتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني.. معلش.. استحمليني عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني لا بتزهقي ولا بتملي سمعاني وكتمالي سري.. صدقك بس هو فعلًا حقيقي اللي فاضلي.. قالوا الصديق وقت الضيق دلوقتي بقى سببه متسألش الحبيب ليه مشيت».

«عشان حضر خلاص عذره هتموت مرتين لو قلبك رجع للي خذلوه.. آه ميت شكرًا للي وجعنا وخان فجأه الامانه.. كده كنا هنتعب اكتر لو كان طول معانا.. شكرًا للي علمنا.. نهاية التقدير اهانه.. الغدر مجاش غير من اللي.. بحكيلهم اوجاعي فكروني بالغنم اكمل ولا مفيش داعي.. يعيش عمره خايف من الديابه.. وفي النهايه ياكله الراعي».

وروّج تامر حسني للأغنية عبر تغريدة له عبر حسابه على X، وكتب فيها: «أغنية معلش مع صديقي الفنان المتميز زاب ثروت من أصدق المواضيع اللي غنيتها وكلامها هيمس كل الناس، الأغنية على جميع المنصات».