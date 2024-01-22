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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صنع باستخدام مواد فضائية| أبرز 10 معلومات عن خنجر توت عنخ آمون الغامض

خنجر توت عنخ آمون
خنجر توت عنخ آمون

يُعد خنجر توت عنخ آمون أكثر القطع الأثرية شهرة في مصر القديمة، إذ تم اكتشافه في مقبرة الفرعون توت عنخ آمون عام 1925، وهو أقدم قطعة أثرية معروفة مصنوعة من حديد نيزكي.

 

ويتكون الخنجر من نصل حديد نيزكي يبلغ طوله 30 سم وعرض 3 سم، ومغمد في غمد من الذهب.. يتميز النصل بزخارف ذهبية تتضمن زهرة اللوتس ونمط تموجي، بالإضافة إلى نقوش تظهر حيوانات مفترسة مثل الأسود والنمور.

 

ولا يزال مصدر النيزك المستخدم في صنع الخنجر غير معروف حتى الآن، وهناك نظريات تشير إلى احتمالية إحضاره كهدية من مملكة ميتاني.

 

ويُعتقد أن الخنجر كان رمزًا للقوة والشجاعة بالنسبة للملوك والحكام في مصر القديمة، ولا سيما أثناء طقوس الانتقال إلى العالم الآخر.

 

ويمثل الخنجر تحديًا مستمرًا للعلماء والباحثين، ويفتح الباب أمام استكشاف وتطوير تقنيات تحليلية جديدة لفهم مواد وتقنيات العصور القديمة.

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أبرز 10 معلومات عن خنجر توت عنخ آمون الغامض 

 

1- يعتبر العلماء أن النصل مصنوع من حديد نيزكي، حيث يحتوي على نسبة عالية من النيكل والكوبالت غير شائعة في الحديد الأرضي في عصر توت عنخ آمون.

2- لا يزال مصدر النيزك المستخدم غير معروف حتى الآن، وهناك نظريات تشير إلى احتمالية إحضاره كهدية من مملكة ميتاني.

 

3- عُثر على الخنجر بجانب مومياء توت عنخ آمون الذي دفن عام 1323 قبل الميلاد، مما يجعله أقدم قطعة أثرية معروفة مصنوعة من حديد نيزكي.

 

4-  لا تزال طريقة صناعة الخنجر لغز آخر يحير العلماء، فمعايير صقله وتشكيله دقيقة للغاية وتتجاوز التقنيات المعروفة في عصره.

 

5-  يُعتقد أن الخنجر كان رمزًا للقوة والشجاعة بالنسبة للملوك والحكام في مصر القديمة، ولا سيما أثناء طقوس الانتقال إلى العالم الآخر.

 

6-  يتميز نصل الخنجر بزخارف ذهبية تتضمن زهرة اللوتس ونمط تموجي، بالإضافة إلى نقوش تظهر حيوانات مفترسة مثل الأسود والنمور.

 

7-  يتكون مقبض الخنجر من قضيب ذهبي مجوف محشو بالقصب والعظام، ويُعتقد أن ذلك قد خفف وزنه وزاد من ثباته أثناء القتال.

 

8- اكتشاف الخنجر ساهم في فهم أعمق للتكنولوجيا والعلاقات التجارية في مصر القديمة.

 

9- يمثل الخنجر تحديًا مستمرًا للعلماء والباحثين، ويفتح الباب أمام استكشاف وتطوير تقنيات تحليلية جديدة لفهم مواد وتقنيات العصور القديمة.

 

10- يواصل هذا الخنجر الغامض إثارة الجدل والفضول، وما زالت أبحاث جديدة تجرى لاستكشاف أسراره، مثل مصدر النيزك الدقيق، ومعالم صناعه، ودلالاته الدينية والرمزية.

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