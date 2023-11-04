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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لماذا تعد مقبرة توت عنخ آمون هي الأشهر في التاريخ؟ تفاصيل مدهشة

صدى البلد

يصادف في مثل ذلك اليوم اكتشاف مقبرة الملك الصبي "توت عنخ آمون"،  فى الساعة العاشرة يوم 4 نوفمبر سنة 1922. 

فبينما كان المستكشف الإنجليزى هوارد كارتر عالم الآثار والمتخصص في تاريخ مصر القديم يقوم بمسح شامل لمنطقة وادى الملوك الأثرية غرب مدينة الأقصر موفدا من قبل اللورد هربرت إيرل كارنافون الخامس، عثر على أول عتبة حجرية توصل عبرها إلى مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون وكنوزها المبهرة.

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون 

 تم اكتشاف مقبرة الفرعون الصبي بعد أن ظلت مجهولة 3000 سنة، عندما كان كارتر يقوم بحفريات عند مدخل النفق المؤدي إلى قبر الملك رمسيس الرابع في وادي الملوك، فلاحظ وجود قبو كبير واستمر بالتنقيب الدقيق إلى أن دخل إلى الغرفة التي تضم ضريح توت عنخ آمون، وكانت على جدران الغرفة التي تحوي الضريح رسوم رائعة تحكي على شكل صور قصة رحيل توت عنخ آمون إلى عالم الأموات.

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون 

وقد أحدث هذا الاكتشاف ضجة إعلامية واسعة النطاق في العالم، نظراً للتوصل إلى مومياء الفرعون الصغير كاملة المحتويات، وبكامل زينتها من قلائد وخواتم والتاج والعصي وكلها من الذهب الخالص والأبنوس.

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 تقع المقبرة بوادي الملوك بمصر، على ضفة النيل الغربية المقابلة لمدينة الأقصر اليوم، وقد نالت هذه المقبرة شهرة عالمية واسعة لما احتوته من ثروات وكنوز عند اكتشافها، إذ تعتبر المقبرة الوحيدة لملوك مصر القدماء التي وجدت بكامل محتوياتها ولم يحاول اللصوص سرقتها إلا في العصور القديمة وهي محاولات باءت كلها بالفشل.

وقد وجدت مقبرة الفرعون الذهبي على أنقاض أكواخ العمال المبنية منذ عصر الرعامسة، ما صعب الوصول إليها من قبل اللصوص، ومما يدل على بقاء المقبرة على حالتها الجيدة، حيث لم تطلها يد العبث أو السرقة مثلما حدث بباقي مقابر المنطقة.

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

 تعرض محتويات المقبرة (حوالي 1700 قطعة) في المتحف المصري الجديد بالقاهرة، وهناك بعض القطع تم الاحتفاظ بها في مخزن المتحف، وبعض منها يعرض في متحف الأقصر.

 

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