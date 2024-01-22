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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"أسرار في حياة هؤلاء" لـ ريهام عياد بمعرض القاهرة للكتاب

صدى البلد

أعلنت الإعلامية ريهام عياد، عن عقد ندوة لتوقيع كتابها "أسرار في حياة هؤلاء"، يوم الجمعة المقبل 26 يناير 2024 بقاعة فكر وإبداع بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مشيرة إلى أن الندوة تقام في الساعة 5:30 مساء.

ويستقبل المعرض الزوار فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يوميا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، أما يوم الجمعة فيتم استقبال القراء عقب صلاة الجمعة فى حدود الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.

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حدث ثقافي 

 

ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

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