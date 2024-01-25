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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكتب خان تعلن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

أعلنت دار الكتب خان للنشر عن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكتبت الدار على صفحتها الشخصية «فيسبوك»: الكتب خان فى معرض القاهرة للكتاب من الغد الجمعة ٢٦ يناير صالة 1 - A17

تم التواصل مع الكتب خان من قبل إدارة المعرض ومن الغد نسعد بلقاء القراء الأعزاء.

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تضامن ومساعدة

 

وأضافت الدار في بيانها: نشعر فى الكتب خان بالامتنان الكبير لكل التضامن والدعم والمساندة التى تلقيناها من الأصدقاء والقراء والكتاب والزملاء من الناشرين والناشرات، ونرجو أن نكون عند حسن ظنكم فى الإصدارات الجديدة. 
كل المحبة ومعرض موفق للجميع.

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