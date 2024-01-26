آلاف الزوار يؤدون صلاة الجمعة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

أدى آلاف الأشخاص اليوم صلاة الجمعة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55. تجمع الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.



وتوافدت الجموع منذ ساعات الصباح الباكر إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعتبر أكبر حدث ثقافي في مصر والشرق الأوسط. وبينما كان البعض يتجول بين أروقة المعرض ويستكشف تشكيلة الكتب الواسعة، قرر الآخرون الاصطفاف في صفوف مرتبة لأداء صلاة الجمعة في الباحة الخارجية للمعرض.

نصون الكلمة

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح الدورة الـ٥٥ من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تأتي تحت شعار: نصنع المعرفة.. نصون الكلمة وتقام فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

IMG-20240126-WA0049

IMG-20240126-WA0050

IMG-20240126-WA0044

IMG-20240126-WA0043

IMG-20240126-WA0046

IMG-20240126-WA0045

IMG-20240126-WA0053

IMG-20240126-WA0052

IMG-20240126-WA0042

IMG-20240126-WA0041

IMG-20240126-WA0054