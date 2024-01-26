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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

آلاف الزوار يؤدون صلاة الجمعة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

صدى البلد

أدى آلاف الأشخاص اليوم صلاة الجمعة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55. تجمع الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.


وتوافدت الجموع منذ ساعات الصباح الباكر إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعتبر أكبر حدث ثقافي في مصر والشرق الأوسط. وبينما كان البعض يتجول بين أروقة المعرض ويستكشف تشكيلة الكتب الواسعة، قرر الآخرون الاصطفاف في صفوف مرتبة لأداء صلاة الجمعة في الباحة الخارجية للمعرض. 

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نصون الكلمة

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح الدورة الـ٥٥ من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تأتي تحت شعار: نصنع المعرفة.. نصون الكلمة وتقام فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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معرض الكتاب صلاة الجمعة سليم حسن سعر تذكرة معرض الكتاب النرويج

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