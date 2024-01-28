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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منا عادل: مسرحية «عملوها إزاي»تجربة مختلفة.. وفخورة بالعمل مع أشرف عبد الباقي

صدى البلد

أعربت الفنانة الشابة منا عادل عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية "عملوها إزاي"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

المسرحية بطولة كريم محمود عبد العزيز وعائشة بن أحمد وحمدي الميرغني وأوس أوس وسليمان عيد ومنا عادل ومصطفى البنا وعدد من نجوم المسرح المصري. 

وتضم منطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار “Big Time”، أكبر الفعاليات، من ضمنها تجارب عالمية وحفلات موسيقية ومعارض وغيرها.
 

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إضافة كبيرة

وقالت منا عادل: "سعيدة جدا بمشاركتي في مسرحية "عملوها إزاي"، تجربة مختلفة ومميزة مع نجوم وفنانين استمتعت بالعمل معهم أضافت لي الكثير، خاصة أنها من إخراج أستاذي الفنان العظيم أشرف عبد الباقي وتحقق حلمي بالعمل معه وأتعلم منه الكثير". 

مسرحية "عملوها إزاي" تدور أحداثها في إطار كوميدي تشويقي حول جريمة حدثت في لوكيشن تصوير نجم شهير، ليقوم محقق شهير بحل أصعب ألغاز الجرائم ومعه مساعدته لكشف الواقعة، لتدور بينهم مجموعة من الأحداث الكوميدية ولكن نهايتها مختلفة لأن الجمهور هو من يحددها.

وتجسد الفنانة منا عادل شخصية “رباب”، وهي شقيقة كريم محمود عبد العزيز وزوجة أوس أوس، وتدور المشاهد بينهم في إطار اجتماعي كوميدي.

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