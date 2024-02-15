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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمناسبة واقعة منكاورع.. هل استعان الفراعنة بالجن لبناء الأهرامات؟|مفاجأة

صدى البلد

تتعلق قصة بناء الأهرامات بالجن في مصر القديمة بالعديد من الأساطير والروايات التي تحكي عن هذا الموضوع. ومع ذلك، يجب أن نفهم أن هذه القصص ليست مدعومة بأدلة تاريخية قوية ولا تعتبر جزءًا من التاريخ الموثق لبناء الأهرامات.

تعتبر الأهرامات من أعظم الإنجازات الهندسية في التاريخ، وقد بنيت خلال فترة الدولة القديمة في مصر بين عامي 2686 قبل الميلاد و2181 قبل الميلاد. تم بناء هذه الأهرامات لدفن الفراعنة وتأمين مكان ملكي بعد الحياة. وعلى الرغم من أن أساليب البناء المحددة لا تزال تحير المؤرخين والعلماء حتى اليوم، إلا أن هناك أدلة واضحة تشير إلى أن الأهرامات تم بناؤها بواسطة العمال المصريين الماهرين.

لا يوجد دليل علمي يدعم فكرة استعانة الفراعنة بالجن لبناء الأهرامات، وتُشير الدراسات والأبحاث إلى أن بناء الأهرامات تمّ باستخدام تقنيات هندسية وعلمية متقدمة.

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كيف بنى الفراعنة الأهرامات؟ 

 

1- استخدام أدوات حفر متطورة: مثل الفؤوس النحاسية والمجارف الخشبية.

2- نظام الرافعات: لرفع كتل الأحجار الضخمة.

3- السدود المائية: لنقل كتل الأحجار على طول نهر النيل.

4- التخطيط والتنظيم: حيث تمّ تخطيط بناء الأهرامات بدقة وعناية فائقة.

هرم منكاورع

أدلة تدعم هذه النظرية

 

1- وجود نقوش ورسومات: تُصوّر مراحل بناء الأهرامات وتُظهر العمال وهم يستخدمون أدوات حفر ونقل متقدمة.

2- العثور على أدوات: مثل الفؤوس النحاسية والمجارف الخشبية في مواقع بناء الأهرامات.

3- دراسات علمية: تُثبت إمكانية بناء الأهرامات باستخدام التقنيات المتاحة في ذلك الوقت.

ولذلك، فإنّ فكرة استعانة الفراعنة بالجن لبناء الأهرامات هي فكرة أسطورية لا أساس لها من الصحة.

 

أسباب وراء انتشار هذه الفكرة

 

1- عظمة الأهرامات: حيث أنّ حجمها وضخامتها تُثير الدهشة والفضول.

2- الافتقار إلى المعرفة: حيث أنّ بعض الناس لا يملكون المعرفة الكافية حول تقنيات البناء القديمة.

3- الرغبة في الإثارة: حيث أنّ بعض الناس يُفضلون القصص الخيالية والأسطورية على الحقائق العلمية.

الأهرامات هرم منكاورع بناء الأهرامات الجن الجن وبناء الأهرامات

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