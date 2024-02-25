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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

بعد رحيلها.. مجلة الثقافة الجديدة تقدم ملفًا عن الكاتبة سيزا قاسم

صدى البلد

صدر العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة، عدد مارس 2024، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويترأس تحرير المجلة الكاتب الصحفي طارق الطاهر الذي يكتب افتتاحية العدد بعنوان "محمد سلماوي"، محتفيًا بالكاتب الكبير محمد سلماوي لإسهاماته البارزة في تاريخ الثقافة المصرية والعربية.

 

ثقافة المقاومة 

ويتضمن هذا العدد ملفًا عن المقاومة بعنوان "الحرب على غزة"، يكتب فيه أسامة السعيد مقالاً بعنوان: "ثقافة المقاومة.. منظور جديد لمواجهة عدو قديم"، ومحمد عبد الباسط عيد "بلاغة المقاومة"، وعلي إبراهيم أبو الفتوح "نفسية الصهيوني في التاريخ"، وأخيرًا محمد جبريل "خُلق الإنسان ليقاوم".

 

رحيل سيزا قاسم 

غلاف مجلة الثقافة الجديدة

وجاء ملف العدد الرئيسي عن الكاتبة الكبيرة الراحلة الدكتوره سيزا قاسم، بعنوان: "رفيعة المقام.. سيزا قاسم"، كتب فيه كل من: سامي سليمان أحمد "أنماط القراءة النقدية عند سيزا قاسم"، محمد السيد إسماعيل "رائدة الحداثة النقدية المعاصرة"، وعزة شبل محمد "الأسس اللسانية في الممارسة النقدية"، وسحر محمد فتحي "المرتكزات الاستقصائية في درسها لطوق الحمامة"، وحسام الحداد "العلامة"، وغادة كمال سويلم "مركزية الإسناد في رؤيتها للثقافة العربية"، وأخيرًا شهادة طارق الطاهر بعنوان "سيزا قاسم.. فقط لا غير!".

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رحيل مجدي نجيب 

كما كتب مسعود شومان في باب "رحيل" عن الشاعر الكبير مجدي نجيب مقالاً بعنوان "مجدي نجيب.. المتمرد على الأبنية الغنائية الراسخة"، وكتب مصطفى القزاز عن الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي مقالاً بعنوان "وداعًا شمس الدين الحجاجي".

كما يضم العدد إشراقات إبداعية تنوعت بين القصة القصيرة وشعر الفصحى، لعدد من المبدعين هم: ابعيوي عبد الرحمن، أحمد مصطفى علي حسن، طارق إبراهيم الشناوي، أمل الجندي، عبد الهادي شعلان، محمد أحمد الشواف، ياسمين نصار، أحمد سمير الشبراوي السيد، جميل محمود عبد الرحمن، حسن الحضري، حسن حلمي عبد الغني، زين الزريقي، سعيد شحاتة، مازن حلمي، عبد الفتاح عبد الرحمن الجمل، محمد خضر عرابي.

وفي باب "كتب" نقرأ: "أساطير محسن عبد العزيز"، و"الحرب تفصيلا ثانويًا" لإيمان السيد، و"جماليات الخطاب الشعري في ديوان أنا جائع يا رب" لهويدا صالح، و"شعرية العدم في قصيدة النثر" لأحمد الصغير، و"الحاشية والمتن في كبرياء الموج" لشوقي بدر يوسف، و"عن جيل جارت عليه تكاليف الحياة" لمحمد أسامة، و"جماليات السرد وبلاغة الإيحاء في تذكرة للعودة" لشعبان عبد الحكيم محمد، و"تساؤلات الأطفال بين الرفض والاستيعاب" لمصطفى غنايم، وأخيرًا "المفارقة وتنوع الأفكار في قصص الأطفال" لنجلاء علام.

ثقافة الإلغاء 

وفي باب الترجمة نقرأ: "في كتاب جديد شارح "سبينوزا" فلسفة المرحلة بثقافة الإلغاء"، و"عبد الله قادرى عميد الأدب الأوزبكى" لمحمد نصر الجبالى، "المفارقات التاريخية وسرديات ما وراء التخييل" لسيلفيا مورينو جارسيا، ترجمة: مجدى عبد المجيد خاطر، "أورلاندو فينجيز: «الأساطير التراثية تصنع السياسة الروسية»، حاوره: كيليان فوكس، ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم، و"سبعة أطفال يهود (مسرحية من أجل غزة)" لكاريل تشرشل، ترجمة وتقديم: رفيدة جمال ثابت، و"خمس قصائد للشاعر الصربي ديان ستويانوفيتش"، ترجمة: بيان أسعد مصطفى، و"لتصبح النجوم مرئية أكثر"، شعر: لينا إليهامر، ترجمة: شروق حمودة، و"محمية الطيور تحت الأرض وقصص أخرى" لكوزالى مانيكافيل، ترجمة: محمد عبد الحليم غنيم، وأخيرًا استعادة: سليم قبعين، لجمال المراغي.

رحيل الرائد محمد عمران 

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم، نقرأ: "رحيل الرائد "محمد عمران" لأحمد فوزي حميده، و"غرام بفرنسا وانتقام النقاد" لوليد الخشاب، و"تعدد مصادر الإلهام فى أعمال الفنان علاء تركي" لسعد العبد، و"رسائل طائر حر" لأسماء حجازي.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين والعرب، هم: محمد مشبال، سمير الفيل، عبيد عباس، ناهد صلاح.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.

سيزا قاسم غزة الثقافة الجديدة محمد سلماوى مجدى نجيب

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