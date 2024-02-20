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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

كورال أطفال الدقهلية في حفل فني بمناسبة العيد القومي للمحافظة

صدى البلد

قدم كورال قصر ثقافة الطفل بالدقهلية حفلا فنيا بنادي النيل، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

تغنى الفريق بباقة متنوعة من الأغنيات الطربية والتراثية بقيادة المايسترو ممدوح الإسكندراني منها حب أيه، جزيرة الورد يا منصورة، يا زايرين بلدي، إحنا المنصورية وغيرها، واختتمت الفعاليات بأغنية "مصر هي أمي" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي السياق وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، نظم الفرع برئاسة د. عاطف خاطر، عددا من اللقاءات التثقيفية منها محاضرة بعنوان "الدقهلية في عيون أبنائها" بمدرسة فتحي المغربي الإعدادية، تحدث خلالها سيد موسى خبير الدراسات الاجتماعية بالإدارة التعليمية، عن تاريخ محافظة الدقهلية، ملقيا الضوء على أحداث الحملة الصليبية خلال معركة المنصورة، ودور أبناء الدقهلية في الدفاع عن الوطن وإلحاق الهزيمة بالعدو.

كما أقامت مكتبة رأس الخليج محاضرة بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية تناول خلالها مصطفي البيلي بالتفصيل ذكرى معركة المنصورة التي أسفرت عن أسر ملك فرنسا في دار ابن لقمان، وجلاء الحملة بعدها عن الدقهلية ودمياط.

بينما نفذت مكتبة كفر بهيدة ورشة حكي بعنوان "رموز محافظة الدقهلية-  سيدة الغناء العربي نموذجا " تم خلالها الحديث حول نشأة كوكب الشرق أم كلثوم، وكيف تركت بصمة كبيرة في عالم الطرب، مع توضيح أهم مواقفها الوطنية والإنسانية.

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ورش حكي

 

وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان  "مخاطر الإدمان على المجتمع" تناولت خلالها الأديبة د. سمية عودة الأضرار التي تلحق بالشخص المدمن نتيجة تعاطي المواد المخدرة، من أخطرها حدوث تغيرات في كيمياء المخ الأمر الذي يؤثر على صحته النفسية والعقلية ويسبب الاكتئاب ويغير السلوكيات نتيجة التقلبات المزاجية.

من ناحية أخرى شهدت مكتبة العيادية لقاء بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تحدث خلاله عبد المقصود سلامة خلاله عن اختيار الأمم المتحدة يوم 20 فبراير للاحتفال بالعدالة الاجتماعية، بهدف توزيع الحقوق والواجبات على الأفراد داخل المجتمع وتخفيف التوترات الاجتماعية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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