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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منها المملكة المصرية القديمة.. أبرز 10 إمبراطوريات حكمت العالم عبر التاريخ

الأهرامات المصرية
الأهرامات المصرية

ازدهرت العديد من الإمبراطوريات القديمة على مر التاريخ، وتركت بصماتها العميقة على العالم. وتعتبر المملكة المصرية القديمة والرومانية والمغولية والعثمانية من بين أبرز هذه الإمبراطوريات. شملت الإمبراطورية الرومانية مناطق واسعة في أوروبا والشرق الأوسط، في حين امتدت الإمبراطورية المغولية من آسيا إلى أوروبا الشرقية. ولا ننسى الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على أجزاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا. هذه الإمبراطوريات القديمة لا تزال تذكرنا بتأثيرها العظيم على تاريخ البشرية".

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أبرز 10 إمبراطوريات حكموا العالم 

 

1- المملكة المصرية القديمة

 

 تعتبر واحدة من أقدم الإمبراطوريات في التاريخ واستمرت لآلاف السنين في مصر القديمة.


2- الإمبراطورية الرومانية

 

 حكمت على مدار أكثر من 1500 عام، وشملت أجزاء كبيرة من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

3-الإمبراطورية المغولية

 

 تأسست بواسطة جنكيز خان في القرن الثالث عشر وتوسعت لتشمل أجزاء واسعة من آسيا وأوروبا الشرقية.

 

4- الإمبراطورية البريطانية

 

 وصلت إلى ذروتها في القرن التاسع عشر، وسيطرت على مستعمرات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أستراليا وكندا والهند وجنوب أفريقيا.

 

5- الإمبراطورية العثمانية

 

 تأسست في القرن الثالث عشر واستمرت حتى القرن العشرين، وسيطرت على مناطق واسعة في جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا.

 

6- الإمبراطورية الصينية

 

 تاريخها يمتد لآلاف السنين، وشملت مجموعة متنوعة من الدول والسلالات التي حكمت الصين.

 

7- الإمبراطورية الأميركية

 

 استمرت من القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين، وكان لها تأثير كبير في شمال وجنوب أمريكا والكاريبي.

 

8- الإمبراطورية الروسية

 

 امتدت عبر قارة أوروبا وآسيا، وكانت واحدة من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ.

 

9- الإمبراطورية الإسبانية

 

 سيطرت على أمريكا اللاتينية وجزء كبير من أوروبا في القرون السادس عشر والسابع عشر.

 

10- الإمبراطورية الفارسية القديمة

 

 تأسست في العصور القديمة وشملت منطقة تشمل إيران وجزءًا من الشرق الأوسط.

 

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