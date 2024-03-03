نوستالجيا رمضان في ورشة المسرح الأسود لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"

ورش فنية متنوعة يشهدها الأسبوع الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بقصر ثقافة روض الفرج، وتستضيف به 200 طفل من محافظات أسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع أطفال الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 9 مارس الحالي.

واحتفالا بقرب قدوم شهر رمضان المبارك، تقدم للأطفال في ورشة "المسرح الأسود" تدريبات على عرض مزمع تقديمه في نهاية الأسبوع باسم "لمة رمضان"، بإشراف المخرج مصطفى إسماعيل.

عن الورشة يوضح "إسماعيل" أنها تضم 16 طفلا وطفلة، والعرض يتضمن تحريك عرائس وتمثيل واستعراض، كما أوضح أن فكرة العرض تحكي قصة خيالية لطفل يعثر على فانوس قديم ويقوم بإصلاحه، فيحكي له الفانوس عن الأعوام السابقة لرمضان زمان من خلال سكتشات "المسحراتي بالعرائس - العلاقة مع الجيران - استعراض جامع بين المسرحين البشري والأسود".

وعن فكرة المسرح الأسود يقول المخرج: إنه تقنية تعتمد على الإضاءة الفوسفورية، حيث إن المسرح يكون مظلما تماما، ولا يظهر إلا ما يريد المخرج إظهاره سواء من جسد الممثل أو وجهه.

ورش الأسبوع

هذا وتقدم ضمن ورش الأسبوع ورشة أركت، وعنها يوضح الفنان حسني إبراهيم مدرب الورشة أنها تنفذ بمشاركة 14 طفلا وطفلة، وتقدم بها تابلوهات عن فوانيس رمضان والمولوية مع حامل للمصحف احتفالًا بالشهر الفضيل.

ويشير المدرب أن الأركت هو فن تفريغ الخشب طبقًا لأشكال محددة سلفًا، ويتم ذلك باستخدام أدوات ملائمة للمرحلة العمرية مثل خشب الأبلكاش 6 مم ومنشار أركت بسيط. كما أكّد أن الأسبوع يضم أطفالا لديهم موهبة حقيقية لكنها تحتاج إلى توجيه وهذا هو دور مدربي الورش.

واستمرت تدريبات ورش الملتقى المتنوعة التي يقدمها مدربون وفنانون متخصصون، منها تعلم كتابة القصة القصيرة للسيناريست وليد كمال، الشعر وإلقاؤه للشاعر محمود الحلواني، الموسيقى للفنان ماهر كمال، صناعة الفيلم للمخرج حامد سعيد، المسرح للمخرج محمد طوبجي، الفنون التشكيلية للفنان وائل عوض، الخط العربي للفنانة أميرة سعد، إعادة تدوير خامات البيئة للمدربة نجوى عبد العزيز، المصنوعات الجلدية للمدربة إيمان أحمد، تنفيذ الشنط بالشبك للمدربة نجلاء شحاتة، الخرز للمدربة منى عبد الوهاب.

حضر فعاليات ورش اليوم، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، ولاميس الشرنوبي رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمشرف التنفيذي للفعاليات.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف للدمج الثقافي بين الأطفال، وتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.