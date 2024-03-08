د. ضياء زهران يكشف لـ«صدى البلد» موعد مؤتمر اتحاد الأثريين المصريين الثالث

يعقد خلال الفترة المقبلة المؤتمر الثالث لاتحاد الآثاريين المصريين في سيوة بمحافظة مطروح.



الدكتور ضياء زهران المنسق العام للمؤتمر قال إن المؤتمر يأتي في إطار نهج الاتحاد فى إلقاء الضوء على المواقع الأثرية والسياحية خارج القاهرة ونظرا للنجاح الذى حققه مؤتمر العام الماضي والذى عقد فى الواحات البحرية فقد وقع اختيار المؤتمر الدولي الثالث والموسوم بعنوان "سيوة عبر العصور- دراسات بينية في تراث وموروث الواحات في مصر والوطن العربي" ليعقد على مدار (3) أيام في سيوة خلال شهر إبريل 2024م في رحاب محافظة مطروح.

هوية حضارية

سيوة

وأضاف الدكتور ضياء زهران أن المؤتمر يأتي من خلال التركيز على آثار وتاريخ سيوة ليهدف للمزيدٍ من الحفاظ على الهوية الحضارية في المجتمع المصري بصفةٍ عامةٍ وفي محافظة مطروح وسيوة بصفةٍ خاصةٍ، وستدور الفعاليات لإلقاء الضوء على الجهود المبذولة بمحافظة مطروح عامةً وسيوة ترويجاً للسياحة ودعماً للإقتصاد القومي ، وذلك بحضور ما لا يقل عن (50) مشاركاً كنخبة من أساتذة الجامعات المصرية والباحثين في مختلف مجالات الآثار والتراث والسياحة في مصر والوطن العربي، لإبراز أهمية سيوة ومواقعها الأثرية والسياحية ومن أهمها قلعة شالي، التي شيدها أهالي الواحة باستخدام الطمي والكرشيف الطبيعي وجبل الدكرور ومعبد التنبؤات وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر وعين كليوباترا، بالاضافة إلى جزيره فطناس، حيث سيتم إلقاء الضوء أيضا على مختلف عادات وتقاليد أهالي واحة سيوة ومقتنيات المرأة السيوية والمزارع السيوي، وكذا احتفالات أهالي الواحة بالأعياد والمناسبات الاجتماعية المختلفة.